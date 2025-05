Obrońca Interu wskazał na gwiazdę Barcy. "Był najtrudniejszym przeciwnikiem"

Przed tygodniem Inter Mediolan błyskawicznie objął prowadzenie 2:0 w wyjazdowym meczu z FC Barceloną w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów po bramkach Marcusa Thurama i Denzela Dumfriesa. Wtedy jednak sprawę w swoje ręce wziął Lamine Yamal, który pięknym uderzeniem zdobył gola kontaktowego. Ostatecznie mecz zakończył remisem 3:3, a 17-latek dwukrotnie jeszcze obijał obramowanie bramki Yanna Sommera.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak ujawnia, co usłyszał od Szczęsnego! Tajemnica kadry ujawniona

Obrońca Interu Mediolan zaskoczony poziomem Lamine'a Yamala

Bez wątpienia Yamal był najgroźniejszym piłkarzem FC Barcelony w tamtym spotkaniu i będzie ważny dla drużyny Hansiego Flicka w spotkaniu rewanżowym, żeby wywalczyć awans do finału Ligi Mistrzów, który 31 maja będzie rozegrany w Monachium.

Poziomem prezentowanym przez młodego skrzydłowego zaskoczony był obrońca Interu Alessandro Bastoni. - Lamine był najtrudniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek się zmierzyłem. Jestem zdumiony poziomem, jaki osiągnął. Ma niezwykłe umiejętności tworzenia sytuacji. Jest w tym najlepszy - powiedział na konferencji prasowej.

Zobacz też: Trzeba zobaczyć to, co zrobili z Lewandowskim. Oto okładka "Sportu"

- Musimy zrobić to samo, co zrobiliśmy w pierwszym meczu, podwoić jego krycie. Ale Barcelona to nie tylko Yamal, mają godną pozazdroszczenia linię ataku - podkreślił defensor Interu, zapewniając, że on i jego koledzy dadzą z siebie 200 proc., żeby awansować do finału Ligi Mistrzów.

Rewanżowe spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrane we wtorek 6 maja o godz. 21. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.