Dostaną z miejskiej kieszeni 10 mln zł. Klub ekstraklasy z problemami

Na razie piłkarze Szymona Grabowskiego zaliczyli dość twarde zderzenie z ekstraklasową rzeczywistością - Lechia w pierwszych czterech meczach zdobyła tylko dwa punkty i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Przeciwko Zagłębiu Lubin było blisko, ale zabrakło skuteczności.

Lechia z kolejnymi problemami finansowymi? W klubie wciąż nie ma sponsora

Gdańszczanie muszą zacząć wygrywać mecze, jeżeli chcą liczyć na utrzymanie w ekstraklasie. Kolejny spadek do I ligi byłby katastrofą. Tym bardziej że finansowo Lechia wciąż nie wyszła na prostą. W ostatnich miesiącach regularnie pojawiały się informacje o zaległościach wobec zawodników. W dodatku klub ciągle musi płacić za zaniedbania z ostatnich lat. Niemiecki "Kicker" informował ostatnio o sądowych sporach Lechii z Ilkayem Durmusem i Kevinem Friesenbichlerem. W najgorszym wypadku klub będzie musiał im obu zapłacić... blisko pięć milionów złotych.

A Lechia wciąż nie doczekała się żadnego dużego sponsora, choć wydawałoby się, że po awansie do ekstraklasy powinno być o to łatwiej niż w I lidze. Na razie więc największe pieniądze może uzyskać od spółki Ekstraklasa SA - do podziału między wszystkie kluby jest 280 milionów złotych - ale tutaj najwięcej pieniędzy dostaną najlepsi w całym sezonie. Przed samym startem rozgrywek wszystkie drużyny w ekstraklasie uzyskały 3,5 miliona złotych. To część tzw. kwoty stałej, którą każdy klub ma gwarantowaną.

Miasto pomoże Lechii. Znamy szczegóły umowy. Aż 10 milionów złotych dla beniaminka!

Na szczęście dla rządzących klubem, udało im się renegocjować umowę z miastem. Gdańsk od lat podpisywał umowę z Lechią na tzw. działania promocyjne. Ta podpisana w 2022 roku gwarantowała drużynie 20 325 000 milionów złotych do końca maja 2024 roku. Tylko że po spadku przestała ona obowiązywać, a w I lidze miasto nie było skore płacić aż tak dużych pieniędzy. Lechia mogła liczyć na nieco ponad 5 milionów złotych.

To miało zmienić się po awansie Lechii do ekstraklasy. W rozmowie z portalem trójmiasto.pl wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski zapewniał, że miejskie wsparcie wróci do poziomu sprzed spadku. Postanowiliśmy to sprawdzić i poprosiliśmy miasto Gdańsk o udostępnienie umowy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

I rzeczywiście. 26 lipca Lechia Gdańsk podpisała umowę z miastem dotyczącą działań promocyjnych, która ma obowiązywać do końca sezonu (dokładnie 31 maja 2025 roku). Beniaminek otrzyma 10 milionów złotych brutto w ośmiu ratach po 1,25 milionów złotych. Lechia musi składać miastu sprawozdania z wykonywania tych działań.

Takie są "obowiązki wykonawcy" według umowy:

"Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia działań promocyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności"

"Szczegółowe zestawienie działań promocyjnych zawiera załącznik nr 1 do Umowy"

"Jednocześnie Wykonawca dołoży starań służących zapobieganiu wszelkim przejawom nietolerancji, dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii podczas domowych meczów Lechii Gdańsk poprzez realizację działań zaproponowanych przez klub w ramach zaktualizowanego programu 'Polityka promocji równych szans i równego traktowania na stadionie podczas domowych meczów Lechii Gdańsk' oraz działań zaproponowanych w ramach zaktualizowanego programu 'Zwiększenia frekwencji podczas meczów domowych Lechii Gdańsk"

Pieniądze od miasta wszystkich problemów finansowych Lechii nie rozwiążą, ale dodatkowe wsparcie na pewno nie zaszkodzi beniaminkowi ekstraklasy. Teraz gdańszczan czeka wyjazd do Krakowa, gdzie zagrają z Puszczą Niepołomice. W ostatniej kolejce drużyna Tomasza Tułacza postawiła się Legii Warszawa (2:2). Lechia za to zremisowała u siebie 1:1 z Zagłębiem Lubin. Mecz Lechia Gdańsk - Puszcza Niepołomice odbędzie się w piątek 16 sierpnia o godzinie 18:00.