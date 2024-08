To się dzieje! Sensacyjne wieści ws. największego niewypału w historii Lecha

Ali Gholizadeh to najdroższy piłkarz w historii ekstraklasy, ale na razie jego kariera w Lechu Poznań nie należy do najbardziej udanych. W tym sezonie cztery razy zagrał z ławki rezerwowych i okazuje się, że może nie nazbierać już więcej meczów. Zagraniczne media informują, że skrzydłowy budzi zainteresowanie w Iranie i może wrócić do swojego kraju.

3 Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl