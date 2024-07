Niespodziewany zwrot ws. gwiazdy Lecha Poznań. Tylko jeden warunek

Kristoffer Velde został piłkarzem Lecha Poznań w styczniu 2022 roku. I choć pierwotnie nie zachwycał, to później zaczął grać na miarę kwoty, którą za niego zapłacono - 1,1 mln euro. Najpierw w 30 meczach zanotował osiem trafień, a ubiegły sezon ekstraklasy zakończył z dorobkiem 10 goli i pięciu asyst w 33 spotkaniach. Do tego doszły również świetne występy w Lidze Konferencji Europy, zwłaszcza w poprzedniej edycji, w której Lech doszedł do ćwierćfinału. Od dłuższego czasu spekuluje się jednak, że piłkarz opuści Poznań i przeniesie się za granicę. Jak się okazuje, niebawem może trafić do Turcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

Nowe informacje ws. Kristoffera Velde. Turecki klub wyraził zainteresowanie

- Ich czas w klubie dobiega końca. Są gotowi, by zrobić kolejny krok i dalej się rozwijać - powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa o Filipie Marchwińskim oraz właśnie Velde. Norweg w ostatnich miesiącach wzbudził zainteresowanie władz OGC Nice czy Fenerbahce, ale do transferu nie doszło. Intensywnie przewijał się też temat jego przejścia do Olympiakosu i to wydawało się, że dojdzie do skutku.

Niespodziewanie Gazete Gercek podaje, że piłkarz trafił również na listę życzeń przedstawicieli tureckiego Samsunsporu. "Velde może wzmocnić linię ofensywną i odegrać ważną rolę w osiągnięciu założonych celów przez zespół. Kibice z niecierpliwością oczekują, jak rozwiąże się ta sprawa" - czytamy. Problem polega jednak na tym, że 13. drużyna ubiegłego sezonu Super Lig... ma zakaz transferowy. Ten musiałby zostać zniesiony lub odroczony, by można było zrealizować transakcję.

Rok temu, po zakończeniu kontraktu z Lechem Poznań, do Samsunsporu trafił Lubomir Satka. Nie można zatem wykluczyć, że będzie starał się przekonać byłego kolegę z szatni do transferu. Władze klubu będą jednak musiały przygotować sporo pieniędzy, gdyż portal Transfermarkt wycenia go na sześć milionów euro i właśnie tylko oczekuje za niego Lech.

Velde rozegrał dla poznańskiego klubu łącznie 98 meczów, w których strzelił 29 goli i zanotował 13 asyst. Już w sobotę 27 lipca będzie miał okazję, by poprawić te statystyki, gdyż Lech zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź.