Hitowy transfer gwiazdy Lecha na ostatniej prostej. Nawet 6 mln euro

O możliwym odejściu Kristoffera Velde z Lecha Poznań mówiło się jeszcze przed minionym sezonem. Wszystko za sprawą bardzo dobrych występów w Lidze Konferencji Europy 2022/2023. Ostatecznie Norweg został w stolicy Wielkopolski na kolejny sezon, który okazał się dla "Kolejorza" ogromny rozczarowaniem. Dziś w Lechu chcą wrócić na właściwą ścieżkę, ale bardzo prawdopodobne, że będą nią podążać już bez Velde.

Velde blisko odejścia z Lecha

We wtorek pojawiły się informacje, że Olympiakos Pireus wyraża duże zainteresowanie transferem Velde. Według greckiego dziennikarza Giorgosa Tsanakasa do Lecha wpłynęła pierwsza oferta od Greków, ale nie należy jej traktować jako ostatecznej. Miała ona bardziej na celu sprawdzić, czy "Kolejorz" byłby skłonny usiąść do rozmów ws. transferu.

Z pewnością poznaniacy chcieliby zarobić dość duże pieniądze na Velde. W końcu to reprezentant Norwegii i jeden z najważniejszych piłkarzy Lecha w trzeciej dekadzie XXI w. On sam miał dawać sygnały w przeszłości, że mógłby odejść do silniejszej ligi i konkurencyjnego klubu.

Jak podaje inny grecki dziennikarz, Stephen Kountourou, Lech i Olympiakos są w trakcie negocjacji, które przebiegają po myśli triumfatora ostatniej edycji LKE, bo obie strony mają być bardzo blisko osiągnięcia porozumienia.

Według Sebastiana Staszewskiego Lech chciałby otrzymać za Velde ok. 6 mln euro. Na tyle go wycenia też Transfermarkt. Z kolei greckie media sugerują, że Olympiakos może wydać 4,5 mln euro. Niewykluczone, że ostatecznie skończy się na kwocie ok. 5 mln euro.

W związku z negocjacjami, które przebiegają w kierunku zatwierdzenia transferu, Velde może nie znaleźć się w kadrze meczowej na pierwsze spotkanie Lecha w PKO Ekstraklasie. W niedzielę poznaniacy zagrają z Górnikiem Zabrze.

Według Kountourou Velde miałby przyjść do klubu razem z Martinem Braithwaitem i Lorenzo Pirolą. Duńczyk przyjdzie jako wolny zawodnik, w czerwcu skończył się jego kontrakt z Espanyolem. Włoch jest piłkarzem Salernitany, która spadła z Serie A.

Kristoffer Velde ma ważny kontrakt z Lechem Poznań do końca przyszłego roku.