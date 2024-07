Lewandowski zepchnięty na dalszy plan. Oto wymarzony napastnik Barcelony. "Kiler"

Robert Lewandowski dopiero co zakończył wakacje i dołączył do FC Barcelony, gdzie ponownie spotkał się z Hansim Flickiem. Współpraca Polaka i Niemca w przeszłości była bardzo owocna, a w stolicy Katalonii liczą, że uda się to powtórzyć. Z tego powodu na razie transfer nowego napastnika nie jest priorytetem, lecz niebawem może się to zmienić. Według informacji "Sportu" klub obserwuje zawodnika, który w ostatnim sezonie strzelił 43 gole i zanotował 15 asyst.

