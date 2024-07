Polski miliarder ogłasza nowy cel. "Nie jestem mitomanem"

Motor Lublin to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się klubów w Polsce. Jeszcze pod wodzą Goncalo Feio drużyna zaliczyła awans do I ligi, w której zagrała w zeszłym sezonie. Na koniec rozgrywek zajęła miejsce umożliwiające grę w barażach, gdzie najpierw rozprawiła się Górnikiem Łęczna po rzutach karnych, a potem ograła 2:1 Arkę Gdynia po bramkach w 87. i 93. minucie. Dzięki temu po 32 latach Motor awansował do ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz nie ma wątpliwości: Probierz przywrócił życie w tej drużynie

Właściciel Motoru nie owija w bawełnę. Zdradził cele swojego klubu

W niedzielę lubelski zespół w pierwszej kolejce zmierzył się u siebie z Rakowem Częstochowa. Można było spodziewać się, że to goście będą dyktować warunki gry. I tak też było. Drużyna powracającego na ławkę trenerską Marka Papszuna była stroną dominującą, choć gospodarze absolutnie nie mają się czego wstydzić. Przegrali 0:2, jednak na tle silnego rywala pokazali się bardzo przyzwoicie.

Tuż przed pierwszym gwizdkiem dziennikarze Canal+ Sport porozmawiali z właścicielem Motoru Lublin, który przedstawił ambitne plany na przyszłość. - W tym sezonie chcemy być w środku tabeli lub troszeczkę powyżej. Patrzymy na to, że są drużyny zasiedziałe w Ekstraklasie, które mają ustabilizowane składy, z dużymi tradycjami [...] Współczesna piłka polega na automatyzmach, na zgraniu. które się wypracowuje. Ale w przyszłości chcemy naśladować przynajmniej Raków Częstochowa - mówił Zbigniew Jakubas, który jest większościowym udziałowcem w klubie.

Następnie szef Motoru opowiedział nieco o swoich dokonaniach biznesowych. A było o czym opowiadać. W 2023 roku Jakubas zajął 30. miejsce na liście najbogatszych Polaków w zestawieniu Forbesa, a jego majątek wycenia się na 1,95 mld złotych. - W biznesie mam doświadczenie 45 lat, osiągnąłem olbrzymie sukcesy europejskie. Przekładam cierpliwość, zarządzanie, środki i dobór ludzi na płaszczyznę piłkarską. Czasami działam niekonwencjonalnie, bo byłem przecież atakowany, gdy na stanowisku pozostał trener Goncalo Feio. Okazało się, że miałem rację - dodał, po czym zaznaczył, że to Feio "pokazał, jak powinna wyglądać organizacja klubu". Następcą Portugalczyka na posadzie trenera został 31-letni Mateusz Stolarski.

Na koniec Zbigniew Jakubas zaznaczył, że Motor Lublin pod jego kierownictwem postawił sobie bardzo wysokie cele. - Chcielibyśmy jak najszybciej zaistnieć w pierwszej trójce. Nie jestem mitomanem, żebym powiedział, że chcemy od razu wygrać ligę. Mamy w ekstraklasie bardzo silne drużyny. Bogatsze, z dużym doświadczeniem i zapleczem. Ale pierwsza trójka na początek nas zadowoli - mówił.

W drugiej kolejce rywalem Motoru będzie inny beniaminek - Lechia Gdańsk.