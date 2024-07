Totalna kompromitacja Borussii. Nowy trener nie wytrzymał. Wspomniał też o Piszczku

Borussia Dortmund ma przed zbliżającym się sezonem spore ambicje. Nie ma co się dziwić, zwłaszcza że niespełna dwa miesiące temu grała w finale Ligi Mistrzów. Rozczarowała jednak zarówno w Bundeslidze (5. miejsce), jak i Pucharze Niemiec, w którym odpadła już w III rundzie. Władze klubu przeprowadziły zatem kluczowe roszady nie tylko w sztabie szkoleniowym, ale wśród piłkarzy. Do drużyny sprowadzono przecież dwóch liderów VfB Stuttgart - Waldemara Antona oraz wicekróla strzelców Serhou Guirassy'ego.

Niemcy porównują Sahina do Edina Terzicia. "Falstart"

Borussia rozpoczęła niedawno przygotowania do rozgrywek, ale nie można powiedzieć, że wszystko idzie po jej myśli. I choć remis w pierwszym sparingu z Erzgebirge Aue (1:1) dałoby się jeszcze wyjaśnić, to po druzgocącej porażce z Pathum United (4:0), pojawiły się powody do niepokoju. Dziennik "Bild" zauważył, że nowy trener Nuri Sahin wprowadził powiew świeżości do szatni, ale mimo to zaliczył "falstart".

Mimo to próbował jednak wytłumaczyć przegraną z "anonimową drużyną z Tajlandii". - Wynik jest konsekwencją zmęczenia. Nie mogę jednak powiedzieć: nie martwcie się. Niektórzy piłkarze są przeciążeni, natomiast nie możemy tłumaczyć się zmęczonymi nogami. Jeśli nie będziesz ciężko pracował - nie będziesz grał. To akurat bardzo proste - zdradził.

Dziennik zdecydował się porównać Sahina do poprzednika. Zaznaczył, że Turek nie boi się publicznie skrytykować największe gwiazdy, co jest nowością, gdyż dotąd Terzić preferował raczej dyscyplinarne rozmowy w biurze. Dodatkowo sam nie obawia się agresji słownej ze strony dziennikarzy czy ekspertów. Potrafi utrzymać nerwy na wodzy, czyli to, czego nie był w stanie zrobić 41-latek, który zachowywał się często zbyt emocjonalnie i dawał temu upust w wypowiedziach medialnych.

Niemieckie media zwróciły uwagę na działania sztabu Borussii. Sahin wyjaśnił wszystko

Dotychczasowy szkoleniowiec wolał również mieć konkretnie przydzielone osoby do danych zadań. Sahin, który był wówczas jego asystentem, odpowiadał za ofensywę, Sven Bender zajmował się grą w obronie, natomiast Sebastian Geppert skupiony był na analizie.

Teraz w sztabie Borussii znajdują się Łukasz Piszczek, Joao Tralhao (43) i Arslan Ertogrul, natomiast obecny trener preferuje inny model pracy. - Nie jestem zwolennikiem tego, że dany trener odpowiada tylko za jeden obszar. Każdy ma swoją rolę, ale chce się posiłkować wszystkimi wskazówkami - co widzą na murawie, co można zmienić. Wszyscy znają hierarchię, ale moi asystenci mogą również interweniować, gdy widzą coś istotnego - podsumował Sahin.

Na koniec podkreślono, że Terzić, mimo że przez dwa lata pracy brakowało mu konsekwencji, doszedł do finału Ligi Mistrzów. Tym samym wszyscy kibice oczekują, że poza nowym stylem drużyna będzie osiągała teraz również sukcesy. Rozgrywki Bundesligi rozpoczną się 24 sierpnia, więc jest jeszcze trochę czasu, by odpowiednio się do nich przygotować.