Jagiellonia pokazała koszulkę na nowy sezon. Jest absolutny rekord

Jagiellonia Białystok już w piątek o godzinie 18:00, gdy podejmie na własnym stadionie Puszczę Niepołomice, rozpocznie obronę wywalczonego niespełna dwa miesiące temu tytułu mistrza Polski.-W przeddzień inauguracyjnego spotkania na Stadionie Miejskim odbyła się konferencja prasowa połączona z przedstawieniem sponsorów klubu oraz nowych koszulek białostockiej drużyny.

Mistrzostwo Polski się opłaca. Największe pieniądze dla Jagiellonii w historii klubu

- To największy kontrakt w historii klubu, jeśli chodzi o sponsora na koszulce - mówił prezes klubu Wojciech Pertkiewicz o Kuchni Vikinga, która została głównym sponsorem klubu, zastępując Eneę (wycofała się ze sponsorowania Jagi) na centralnym miejscu na froncie koszulek białostockiej drużyny. Krajowy gigant cateringowy, którego właścicielami są kibice Jagiellonii, ma zaangażować się w klub zdecydowanie bardziej niż kiedykolwiek. W ten sposób Kuchnia Vikinga zostanie największym koszulkowym sponsorem w historii białostockiego klubu.

Tuż pod jej logo znajdzie się logotyp podlaskiej sieci sklepów Chorten, która w przeszłości tylko na pojedyncze mecze trafiła na przód koszulek białostockiej drużyny. Ze względu na wymagania UEFA, logotyp ten nie znajdzie się na "pucharowych" koszulkach Jagi. Na nowych strojach znajdą się także logotypy bukmachera STS, miasta Białystok oraz Województwa Podlaskie.

- Łącznie jest to "najdroższa" koszulka w historii - pochwalił się Sport.pl prezes Pertkiewicz, rzecz jasna nie zdradzając konkretnych kwot. - Jeszcze nigdy wcześniej klub nie otrzymał tak dużych pieniędzy od sponsorów na koszulkach, jak otrzyma w tym sezonie.

Jagiellonia Białystok zaprezentowała też nowe stroje na sezon 2024/25. Nowością jest fakt, że w tradycyjnych "pasiakach" Jagiellonia będzie występowała jedynie w europejskich pucharach. W lidze z kolei zastąpią je koszulki żółto-czerwonym o zupełnie innym wzorze.

Drugi komplet strojów Jagiellonii będzie miał kolor biały, a trzeci - pistacjowy na znak współpracy klubu z Wojskiem Polskim i wojskowych korzeni klubu.

Razem z konferencją prasową z wiązaną z koszulkami, odbyła się także tradycyjna przedmeczowa konferencja trenera Adriana Siemieńca, który przyznawał, że drużynę czeka bardzo trudny sezon. - Będziemy potrzebowali każdego zawodnika - nie ukrywał trener mistrzów Polski. - Skoro chcemy iść do przodu, to jasne jest, że czekają nas przeszkody - zaznaczał, nie bojąc się nadchodzącego wyzwania. Bo jeśli Jagiellonia ogra w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów litewski FK Poniewież, będzie pewna gry przez całą jesień w europejskich pucharach, co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy.

Mecz Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice, otwierający sezon 2024/25 PKO Ekstraklasy, odbędzie się w piątek 19 lipca o godzinie 18:00.