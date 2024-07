Ależ zwrot! Gigant chce Wojciecha Szczęsnego. Jasny sygnał

Po transferze Bento do Al-Nassr stało się jasne, że do tego klubu nie trafi Wojciech Szczęsny. Przyszłość polskiego bramkarza stoi pod wielkim znakiem zapytania i nie wiadomo, czy jednak nie pozostanie on we Włoszech. Ale nie w Juventusie, bo jak przekazały tamtejsze media naszym zawodnikiem interesuje się jeden z ligowych gigantów.

