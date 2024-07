Fatalne wieści dla Wisły przed rewanżem w LE. Jest coś dużo gorszego od rywala

Wisła Kraków kapitalnie spisała się przed tygodniem. Już w 2. minucie objęła prowadzenie, kiedy precyzyjnym strzałem z narożnika pola karnego popisał się Igor Sapała. Gospodarze mieli przewagę, ale nie byli w stanie podwyższyć prowadzenia. Dopiero w doliczonym czasie gry udało się to Angelowi Rodado, który przytomnie zachował się w polu karnym rywala, a następnie sprytnym uderzeniem pokonał bramkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Fatalne wieści dla Wisły Kraków przed rewanżem w LE. "Nie jest lekko"

Rewanżowy mecz odbędzie się w czwartek 18 lipca. Poza rywalami piłkarze Kazimierza Moskala będą musieli zmierzyć się z... warunkami atmosferycznymi. - Nie jest lekko. Warunki nie sprzyjają graniu w piłkę. W cieniu jest znośnie, bo nie ma takiej wilgotności powietrza, jak obecnie w Polsce. Jest minimalny ruch powietrza. Natomiast temperatury są wysokie, w ciągu dnia ok. 38 stopni. Piłkarze będą grać w pełnym słońcu na stadionie w Podujevo - przyznał Wojciech Olejnik, cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Dokładnie tak samo wypowiadał się trener Kazimierz Moskal. - Dopiero doświadczamy tego i można powiedzieć, że gorąca atmosfera z Reymonta zostanie zastąpiona gorącym powietrzem tutaj na miejscu, na stadionie. Nie są to warunki idealne to rozgrywania takich spotkań, ale cóż… Taki został wyznaczony termin, taka godzina. Jedna i druga drużyna będzie musiała się do tego dostosować - stwierdził.

Dodatkowo można zwrócić uwagę, że boisko jest dość małe i jest położone w dość specyficznym miejscu, gdyż tuż za trybunami znajdują się bloki. Były zawodnik Wisły Gordan Bunoza nie ma wątpliwości, że drużynę czeka trudne wyzwanie. - W Europie każdy mecz jest niełatwy. Wiślacy mogą spodziewać się w Kosowie trudnej przeprawy. Jestem jednak pewien, że stać ich na dobry wynik w tej rywalizacji - oznajmił.

Na koniec zdradził, że nie ukrywa smutku ze względu na obecną sytuację byłego klubu. - Jest mi tak przykro, że moja Wisła nie gra obecnie w ekstraklasie. Żałuję, że od pewnego czasu nie grają już na najwyższym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Mam nadzieję, że niebawem wiślacy wrócą na ten najwyższy poziom i znów będą rywalizować o trofea i sukcesy. To miasto, ci kibice, ten stadion - zasługują na to - podsumował.