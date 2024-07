Absolutna bomba polskiego klubu. To pierwszy taki piłkarz w historii ekstraklasy

Cracovia zupełnie zaskoczyła na rynku transferowym. Do klubu tuż przed startem nowego sezonu na zasadzie transferu definitywnego dołączył Amir Al-Ammari. 26-latek ma spore doświadczenie reprezentacyjne. Choć na co dzień grał w Szwecji, zaliczył 28 występów w kadrze... Iraku. To pierwszy piłkarz pochodzący z tego kraju, który zawitał do klubu z polskiej ekstraklasy.

