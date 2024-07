To już oficjalne. Rekordowy budżet Ekstraklasy w sezonie 2024/2025!

Kibice w Polsce nie mogą narzekać na nudę. Po zakończeniu w niedzielę Euro 2024, już w najbliższy piątek 19 lipca rozpoczną się zmagania w Ekstraklasie. W środę Telewizja Polska oficjalnie przekazała, że dalej będzie transmitować jeden mecz na kolejkę w otwartej telewizji. A to nie koniec dobrych wieści dot. najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry'ego Kane'a?

Najwyższy w historii budżet Ekstraklasy. Znakomite wieści dla klubów

W środę Ekstraklasa opublikowała także informacje na temat budżetu na nadchodzące rozgrywki. Ten jak się okazuje, będzie rekordowy. "Na sezon 2024/25, który rusza już 19 lipca, Ekstraklasa zabudżetowała wypłaty dla klubów i PZPN o łącznej wartości 290 mln zł" - czytamy w oficjalnym komunikacie. "Najwyższy w historii budżet Ekstraklasy zatwierdziła Rada Nadzorcza. Kluby otrzymały już z ligi po 3,5 mln zł w ramach pierwszej wypłaty, w tym 1 mln na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży" - uzupełniono.

Dziesięć milionów ze wspominanych 290 mln powędruje do PZPN. Pozostałe 280 milionów zostanie rozdysponowane między klubami - 160 milionów to tzw. kwota stała, która będzie po równo podzielona na wszystkie kluby. Te dostały już pierwsze transze (3,5 mln zł). Pozostałe nieco ponad pięć milionów zostanie wypłacone w kolejnych miesiącach. Kolejne 18,5 % kwoty, czyli około 33 miliony zostaną podzielone między klubami po sezonie - ze względu na zajęte miejsce. Z kolei 14% kwoty pójdzie do podziału dla pucharowiczów oraz kolejne czternaście procent ze względu na ranking historyczny, a jeden procent dla spadkowiczów. Ponad 2,5% kwoty zostanie rozdysponowane po sezonie z tytułu Pro Junior System.

Podział 280 mln dla ekstraklasowiczów:

50% - kwota stała dla klubów, w tym po 1 mln każdy klub przeznacza na wyszkolenie młodzieży

18,5% - kwota do podziału ze względu na zajęte miejsce na koniec sezonu

14% - kwota do podziału dla pucharowiczów

14% - ranking historyczny

2,5% - Pro Junior System

1% - opłata solidarnościowa dla spadkowiczów

- W PKO Bank Polski Ekstraklasie trwają intensywne przygotowania do sezonu 2024/25, więc chcieliśmy jak najszybciej, jeszcze przed startem ligi, przekazać klubom pierwszą transzę. Łącznie to 63 mln zł z kwoty stałej, która jest dzielona równo między kluby. Nasz roczny plan budżetowy został ustalony na poziomie rekordowej wypłaty z poprzedniego sezonu z uwzględnieniem przychodów, których się spodziewamy ze scentralizowanych praw mediowych i marketingowych - powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy.

Pierwsze mecze Ekstraklasy zaplanowano na piątek 19 lipca. Jagiellonia Białystok zagra z Puszczą Niepołomice, a Śląsk Wrocław z Lechią Gdańsk.