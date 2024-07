Legia za darmo oddała piłkarza do ligowego rywala. Ale jest haczyk!

Stało się! Legia Warszawa oddała swojego bramkarza do Zagłębia Lubin. Mowa o Dominiku Hładunie, który wrócił do Lubina po dwóch latach przerwy. Wychowanek "Miedziowych" podpisał trzyletnią umowę z klubem. Co ciekawe, zespół z Dolnego Śląska nie zapłacił nic za transfer, ale w umowie jest pewna korzystna dla Legii klauzula.

