Mistrz Polski finalizuje kolejny transfer. Zaskakujące nazwisko

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do obrony mistrzostwa Polski i gry w eliminacjach Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25. Mistrz kraju obecnie spokojnie trenuje na zgrupowaniu w Opalenicy, rozegrał też pierwszy sparing, w którym zremisował z czeską Sigmą Ołomuniec 1:1 (gol Afimico Pululu). W tym samym czasie władze Jagi, w tym dyrektor sportowy Łukasz Masłowski, pracują nad kolejnymi transferami.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Lewandowskim? "To brzmi jak kiepski żart"

Do tej pory Jagiellonia Białystok pozyskała bramkarza Maksymiliana Stryjka (Wycombe Wanderers), skrzydłowego Filipa Wolskiego (Lech Poznań) oraz francuskiego napastnika Lamine'a Diaby'ego-Fadigę (Paris FC). I choć Jaga zakładała po zakończeniu sezonu cztery transfery, potrzeby te zdecydowanie wzrosły, po tym jak z klubu odeszli bramkarz Zlatan Alomerović (AEK Larnaka) i skrzydłowy Jose Naranjo (rozwiązał kontrakt), a do tego mistrz Polski sprzedał do portugalskiej Bragi lewego obrońcę Bartłomieja Wdowika za 1,5 mln euro (+ 0,2 mln bonusów i 10 proc. kolejnego transferu).

Jagiellonia Białystok finalizuje czwarty transfer. Miki Villar trafi do mistrza Polski

Mistrzowie Polski są bliscy czwartego wzmocnienia. Jak udało nam się potwierdzić, nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok zostanie Hiszpan Miki Villar, do niedawna skrzydłowy Wisły Kraków. Niespełna 28-letni zawodnik do Białegostoku miałby trafić na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy z "Białą Gwiazdą".

Transfer ten jest na ostatniej prostej, Jagiellonia osiągnęła porozumienie z piłkarzem, który lada dzień powinien zjawić się w Białymstoku na testy medyczne i podpisanie kontraktu.

Miki Villar, były piłkarz Pontevedra FC, SD Compostela oraz UD Ibiza, przez ostatnie półtora roku reprezentował barwy Wisły Kraków. Przez rok gry u Radosława Sobolewskiego błyszczał na boiskach pierwszej ligi, zaliczając 9 bramek i 9 asyst w 36 meczach. Dopiero gdy do Wisły przyszedł Albert Rude, Villar zupełnie zgasł i nie dołożył do swojego dorobku nic w 10 spotkaniach.

Mistrz Polski planuje dokonanie jeszcze trzech transferów przed rozpoczęciem sezonu. Jak otwarcie przyznaje prezes Wojciech Pertkiewicz, klub chce jeszcze wzmocnić całą lewą flankę drużyny, a także pozyskać tzw. "dziesiątkę". - Pozyskamy w tym oknie lewego obrońcę, prawego i lewego skrzydłowego oraz ofensywnego pomocnika – mówił Pertkiewicz w TVP Sport.