Wicemistrz Polski odpalił bombę! Trzy transfery jednego dnia

Można ustrzelić hattricka na boisku, a można też na rynku transferowym. Wicemistrz Polski Śląsk Wrocław uznał najwyraźniej, że nie ma co się rozdrabniać, tylko jak już się bawić to na ostro. WKS ogłosił naraz pozyskanie aż trzech piłkarzy, o których w ostatnich dniach było głośno właśnie w kontekście dołączenia do wrocławian.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl