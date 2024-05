Na ten mecz od kilku tygodni nie ma biletów. "Największe święto". Krok od wieczności

Jagiellonia Białystok była bliska w Gliwicach małej katastrofy. Mimo wsparcia aż dwóch tysięcy swoich kibiców, wspaniały gol Michaela Ameyawa na kwadrans przed końcem wywołał wielką radość we Wrocławiu. Jednak los był tego dnia dla białostoczan łaskawy, bo w 90. minucie bezcenny punkt zapewniła jej największa gwiazda - Jesus Imaz. Hiszpan potrzebował takiej chwili w koszulce Jagi i pokonując Frantiska Placha po podaniu Dominika Marczuka sam ją sobie sprawił. Jagiellonii pozostał jeden krok w drodze do gwiazd - a sobotni mecz z Wartą Poznań urasta do rangi wielkiego lokalnego święta.

2 screen / jsew Otwórz galerię Na Gazeta.pl