Gruchnęło o kontuzji przed meczem Świątek - Raducanu. "Ogromne obawy"

5 - tyle zwycięstw Iga Świątek ma w pięciu dotychczasowych meczach z Brytyjką Emmą Raducanu (41. WTA). Zwyciężczyni US Open 2021 nie wygrała w starciach z Polką jeszcze choćby seta. Kolejną szansę będzie mieć w ulubionym turnieju Świątek - Rolandzie Garrosie. Brytyjka w wygranym 7:5, 4:6, 6:3 meczu I rundy z Chinką Wang Xinyu prosiła o pomoc medyczną. "W Paryżu nie jest dziś zbyt gorąco, więc jest mało prawdopodobne, aby to był powód złego samopoczucia Emmy Raducanu. Zawodniczka przeszła kilka badań, w tym zmierzyła ciśnienie krwi, starając się nawodnić organizm" - pisali dziennikarze BBC.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Godziny do meczu Igi Świątek, a tu takie słowa o kontuzji Emmy Raducanu

Kilka godzin przed rozpoczęciem meczu dotarły do Polski wieści z Wielkiej Brytanii. Tamtejsze media są bardzo zaniepokojone stanem zdrowia Emmy Raducanu.

"Emma Raducanu ma ogromne obawy dotyczące kontuzji przed starciem z Igą Świątek. Wszędzie rozbrzmiewają dzwonki alarmowe" - to tytuł artykułu ze "Stadium Rant".

Dziennikarz podkreśla problemy zdrowotne Brytyjki. "To podniosło czerwone flagi dotyczące jej kondycji fizycznej przed trudnym meczem z obrończynią tytułu - Świątek. Z Wang wróciła do gry, to była dzielna próba, ale niepokojąca. Są kolejne powody do zmartwień. Raducanu błysnęła wybuchami znajomej iskry, ale szybko to zniknęło. Jej oznaki zmęczenia nigdy za to nie zniknęły. Brakuje jej wytrzymałości" - pisze Fahad Hamid.

Zwraca on uwagę, że w takim stanie zdrowia Raducanu czeka bardzo trudne zadanie w meczu ze Świątek.

"Nie ma miejsca na słabość, gdy rywalką jest Świątek, najsilniejsza zawodniczka na kortach ziemnych na świecie. Trudności, z którymi obecnie mierzy się Raducanu, nie mogą zostać przecenione. Patrząc na jej problemy, może nie przetrwać fizycznie meczu z Polką. Jeśli Raducanu osłabnie na początku, mecz może przerodzić się w jednostronną porażkę" - czytamy.

Fahad Hamid bardzo chwali też Świątek.

"Jest czterokrotną mistrzynią turnieju, która atakuje rywalki z nieustępliwą dokładnością i siłą fizyczną. Świątek nie tylko pokonuje niedostatecznie silną lub fizycznie osłabioną rywalkę, ale ją niszczy. Długie wymiany, zaciekłe powroty i nadmierna presja bazowa napędzają polską gwiazdę. Ponadto nie jest typem zawodniczki, która daje drugą szansę. Jej regularność rzadko pęka. Nie da tyle szans na przełamanie, co Wang" - dodaje.

Zobacz: Mecz się nie zaczął, a Świątek już dostała upomnienie. Oto jej "odpowiedź"

Jak przewiduje szansę na zwycięstwo Raducanu? "Jeśli Brytyjka ma wygrać, to będzie potrzebować odporności, wielkiej walki, doskonałej formy, sprawności, jakości taktycznej i niemal perfekcyjnego wykonania. Wiele razy pokazała w swojej karierze, że potrafi znaleźć coś wyjątkowego w krytycznym momencie. Jednak w przypadku szczytowej formy Świątek to może nie wystarczyć. W przeciwnym razie ten French Open może zostać zapamiętany bardziej jako kolejny znak jej słabości niż siły" - uważa dziennikarz.

Mecz Świątek - Raducanu będzie trzecim środowego dnia na korcie centralnym. Nie wiadomo, o której godzinie się rozpocznie (najbardziej prawdopodobne, że między godz. 16 a 18).