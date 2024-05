Burza wokół Legii. Królewski wypalił i zaczęła się pyskówka. "Proszę przestać"

Legia Warszawa w ostatnich miesiącach wykonała wiele ruchów, które zaskoczyły albo wręcz zszokowały opinię publiczną. W kwietniu został zwolniony Kosta Runjaić, jego następcą został kontrowersyjny Goncalo Feio. A latem zapowiada się rewolucja kadrowa, która również obejmie największe gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak reprezentant Polski pomógł Podolskiemu

Po zakończeniu sezonu z klubu odejdzie Josue. Nie zdecydowano się przedłużyć jego kontraktu, co Portugalczyk wymownie skomentował w wywiadzie dla portugalskiej redakcji portalu Flashscore. Wymierzył bowiem prztyczek Jackowi Zielińskiemu. - Mam przeświadczenie, że obecna mentalność nie pasuje do takiego klubu jak Legia. Gdybym był dyrektorem sportowym klubu, przygotowywałbym się do lata już zimą i na odwrót. Tutaj wszystko jest robione trochę na kolanie - stwierdził.

Burza po słowach Josue o władzach Legii Warszawa. Jarosław Królewski ostro odpowiedział dziennikarzowi

Ten fragment wywiadu udostępnił jeden z użytkowników X. I to na tej platformie do sprawy odniósł się dziennikarz Marek Wawrzynowski. "Niestety Legia, mając największe możliwości w kraju, jest zarządzana jak klubik powiatowy. Efekty widoczne gołym okiem. Nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało się zmienić" - gorzko podsumował.

Na te słowa bardzo stanowczo zareagował Jarosław Królewski, właściciel i prezes Wisły Kraków. I mógł zaskoczyć kibiców, gdyż bronił ruchów dokonywanych przez Legię. "Panie Marku Wawrzynowski, proszę przestać pierdzielić - jest zarządzana lepiej niż Pan sobie wyobraża, mimo wyników, które obecnie osiąga. Odpychajcie dalej ludzi, którzy z upartością chcą coś długofalowo budować, tym swoim pseudocontentem, to zdecydowanie będzie lepiej. Pozdrawiam" - odpowiedział dziennikarzowi. Polemikę kontynuowali w kolejnych wpisach.

"Chyba jest Pan ostatnią osobą, która ma cokolwiek sensownego do powiedzenia na temat zarządzania klubem" - napisał Wawrzynowski. "Pan to co najwyżej zarządza dojściem kota do kuwety, więc ma Pan tyle wiedzy co do zarządzania, co nic, aby wypowiadać się na temat dowolnego zarządzania czymkolwiek" - odparł Królewski i to był dopiero początek "dyskusji".

Legia i Wisła mają swoje problemy, ale są jeszcze w stanie uratować sezon. Warszawianie tuż przed końcem ekstraklasy kwestię awansu do europejskich pucharów mają w swoich rękach - jeśli wygrają dwa ostatnie mecze ligowe, na pewno się do nich dostaną. W Europie na pewno zagrają natomiast krakowianie, którzy kilkanaście dni temu sensacyjnie zdobyli Puchar Polski. Przy tym nie mogą być pewni awansu do ekstraklasy - przed 32. kolejką zajmowali ósme miejsce w tabeli I ligi, które nie daje nawet baraży.