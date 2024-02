Podolski złożył deklarację ws. przyszłości. Chodzi o Górnika

Górnik Zabrze mierzy się ostatnio ze sporymi problemami. W gabinetach klubu doszło do wielu zmian - odeszli dyrektor sportowy Łukasz Milik, rzecznik prasowy Konrad Kołakowski, a także prezes Adam Matysek. W dodatku na jaw wyszło, że w fatalny, stanie są finanse drużyny i to aż tak bardzo, że piłkarze nie otrzymują wypłat na czas.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Lukas Podolski zabrał głos ws. przyszłości

Na ratunek klubowi ma przyjść nowy inwestor. Niedawno wyszło na jaw, że trzy podmioty wyraziły chęć zakupu większościowego pakietu Górnika. Jednym z nich jest Thomas Hansla - założyciel firmy motoryzacyjnej Key Solutions, którego do złożenia oferty namówił Lukas Podolski. Zawodnik udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym został zapytany, czy gdyby inwestor przejął Górnika, to mógłby wtedy pracować w zarządzie.

- Tak, przyprowadziłem pana Hanslę, owszem. Ale znam też dobrze przedstawiciela firmy "Zarys", miał swój udział w moim transferze. A co do mojej przyszłości? Tak daleko jeszcze nie jesteśmy. Zresztą cały czas słyszę, że wiele ludzi ma pomysł na wykorzystanie Lukasa Podolskiego. Oczywiście, mam możliwości, znam ludzi na świecie i jak ktoś będzie chciał to wykorzystać, to na pewno chętnie dla Górnika popracuję, tak jak pracuję teraz – na boisku i poza nim - powiedział.

Podolski przyznał również, że obecnie nadal chce grać w piłkę i wszelkie decyzje na temat przyszłości będzie podejmował po zakończeniu kariery. - Na razie wciąż jestem piłkarzem i innej roli nie mam. Ale za rok, jak kontrakt się będzie kończyć, trzeba będzie – pewnie z udziałem już nowego właściciela – o czymś innym pomyśleć - dodał.

W bieżącym sezonie Lukas Podolski rozegrał 16 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Górnik po 20 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Kolejny mecz ligowy rozegra 19 lutego. Tego dnia zmierzy się Koroną Kielce.