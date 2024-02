Kibice Realu nie mieli litości dla Xaviego. Kroos i Bellingham tylko się śmiali [WIDEO]

Po ostatnim remisie z Atletico Real Madryt zmierzył się w lidze z teoretycznie lepszym rywalem - Gironą. Zespół prowadzony przez Michela od początku sezonu prezentuje się nadzwyczaj dobrze, dzięki czemu w połowie rozgrywek jest wiceliderem tabeli. Wydawało się, że spotkanie może być niezwykle zacięte, jednak ostatecznie mecz stał się teatrem jednego aktora, którym był Vinicius Junior. Brazylijczyk dosłownie bawił się na tle źle zorganizowanej drużynie Girony. Sam strzelił jednego gola, a oprócz tego miał udział przy dwóch innych bramkach.

Kibice Realu byli bezlitośni dla Xaviego. Reakcja piłkarzy Ancelottiego nie pozostawia złudzeń

Sobotnie zwycięstwo sprawiło, że Real Madryt odskoczył drugiej Gironie na pięć, a trzeciej Barcelonie na aż 11 punktów. Co prawda mistrzowie Hiszpanii nie rozegrali jeszcze 24. kolejki, jednak nawet w przypadku zwycięstwa będzie to osiem oczek. Według niektórych ekspertów i kibiców sprawa tegorocznego zwycięzcy La Ligi jest już rozstrzygnięta. W ostatnim czasie fani Realu mają mnóstwo powodów do radości, a podczas ostatniego meczu od 75. minuty na Santiago Bernabeu przy wyniku 4:0 rozpoczęło się świętowanie.

Oprócz klubowych przyśpiewek kibice poszli o krok dalej. W pewnym momencie zaczęli skandować nazwisko trenera Barcelony. "Xavi zostań!, Xavi zostań!" - krzyczeli prześmiewczo sympatycy Realu Madryt, którzy domagali się, aby 44-latek nie odchodził z klubu po zakończeniu sezonu. Hasło to było przesiąknięte ironią, ponieważ od kilku miesięcy drużyna Lewandowskiego zmaga się z wieloma problemami sportowymi, kadrowymi i finansowymi, z czego z pewnością cieszy się wielu fanów madryckiej ekipy.

Kiedy do garstki wrzeszczących kibiców dołączały się kolejne osoby, telewizja "Movistar" zarejestrowała reakcję piłkarzy Realu Madryt - Toniego Kroosa i Jude'a Bellinghama - którzy z pewnością usłyszeli poniżające Xaviego okrzyki. Wtedy zawodnicy Ancelottiego zaczęli uśmiechać się pod nosem. Hiszpańskie media od razu zaczęły spekulować, że pomocnicy Realu śmiali się z kreatywności swoich fanów. Mimo to nie ma pewności, że była to "szyderka" skierowana w stronę trenera Barcelony.

W tym sezonie Madrytczycy pokonali mistrzów Hiszpanii dwukrotnie - w październiku 2:1 w lidze oraz w połowie stycznia 4:1 w finale Superpucharu.