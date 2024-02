Oficjalnie: Polak stracił trenera. Legenda na bruku

Filippo Inzaghi nie będzie dłużej trenerem Salernitany. W piątek jego drużyna doznała już szóstej porażki w siedmiu ostatnich meczach. Od początku 2024 r. nie wywalczyła ani jednego zwycięstwa. W tabeli Serie A zajmuje zaś ostatnie 20. miejsce z zaledwie 13 punktami na koncie. Zdaniem włoskiego Sky Sports szkoleniowiec decyzję władz klubu usłyszał w nocy z piątku na sobotę.

Salernitana zdecydowała. Filippo Inzaghi zwolniony po czterech miesiącach. Seria wstydu

Czarę goryczy przelała piątkowa porażka z Empoli. Oba kluby w tym sezonie walczą o utrzymanie, więc zdobycie punktów przed własną publicznością z takim rywalem, dawałoby nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji. Tymczasem to Empoli wygrało 3:1 i opuściło strefę spadkową. W niedzielę Salernitana oficjalnie poinformowała o zwolnieniu Inzaghiego.

W sumie Inzaghi poprowadził Salernitanę w 18 meczach i zanotował z nią wręcz koszmarny bilans. Wygrał zaledwie trzy mecze, cztery zremisował i aż 11 przegrał. Średnio na mecz zdobywał tylko 0,72 punktu. Tak złych statystyk nie miał w żadnej z prowadzonych dotychczas drużyn. W przeszłości trenował m.in. AC Milan, Venezię, Bolognę, Benevento, Brescię, a ostatnio Regginę. W Salernitanie pracował od 10 października ubiegłego roku.

Dla włoskiej ekipy będzie to już druga zmiana szkoleniowca w trakcie trwającego sezonu. Na początku października pracę stracił były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Saousa. Portugalczyk obowiązki pełnił od lutego i w międzyczasie pomógł Salernitanie utrzymać się w lidze w końcówce poprzedniego sezonu.

Zdaniem włoskich mediów nowym trenerem zespołu z Salerno ma zostać Fabio Liverani. Dziennikarze donoszą, że podpisze umowę do końca sezonu. Włoch ostatnio prowadził Cagliari, z którym rozstał się w grudniu 2022 roku. Największe sukcesy osiągnął na ławce Lecce, gdzie w ciągu trzech lat awansował z Serie C do Serie A.

Sytuacja w tabeli jest dla Salernitany wręcz dramatyczna. Klub ma zaledwie 13 punktów i do bezpiecznego 17. miejsca traci ich aż sześć punktów, a do 19. - pięć. Liderem pozostaje Inter Mediolan z dorobkiem 57 punktów. Drugi jest Juventus z czteroma punktami straty. W Salernitanie występuje polski piłkarz Mateusz Łęgowski.