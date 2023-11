Niespodzianka w meczu mistrzów Polski. Rzut karny tylko zmniejszył jej rozmiary [WIDEO]

Sześć zwycięstw i dwa remisy w ośmiu meczach - to był przed meczem z Cracovią dorobek Rakowa Częstochowa na własnym stadionie w bieżącym sezonie ekstraklasy. Pod tym względem zespół Dawida Szwargi ustępował jedynie rewelacyjnej Jagiellonii Białystok, która dopiero w piątek z Piastem Gliwice (0:0) straciła pierwsze punkty u siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

W sobotnie popołudnie mistrzowie Polski mierzyli się w Częstochowie z Cracovią, której forma w ostatnich tygodniach jest daleka od ideału. Raków jednak z "Pasami" mierzyć się nie lubi. Od powrotu do ekstraklasy w 2019 roku częstochowianie wygrali z nimi w lidze tylko raz - w poprzednim sezonie zwyciężając u siebie 4:1.

Niespodzianka w meczu Rakowa Częstochowa. Rzut karny uratował mistrza Polski

W sobotę potwierdziło się, że Cracovia jest dla Rakowa Częstochowa niewygodnym przeciwnikiem. To właśnie drużyna Jacka Zielińskiego lepiej weszła w to spotkanie. W 12. minucie sytuacji sam na sam z Vladanem Kovaceviciem nie wykorzystał Benjamin Kallman, ale już w 25. minucie było 0:1. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Janiego Atanasova celnie główkował Virgil Ghita. Dla rumuńskiego stopera był to już czwarty gol w tym sezonie.

Taki wynik utrzymał się do przerwy, a Raków Częstochowa nie stwarzał sobie czystych okazji do strzelenia bramki. Po zmianie stron było już jednak inaczej - Raków zupełnie zdominował swojego przeciwnika, dążąc do odwrócenia wyniku.

Dwie dobre szanse na wyrównanie zmarnował Sonny Kittel, nieskuteczny był także Władysław Koczerhin czy też Bartosz Nowak. Mimo ataków Rakowa w drugiej połowie długo wszystko wskazywało na to, że mistrz Polski dozna pierwszej porażki w tym sezonie na własnym stadionie.

W 86. minucie jednak gospodarze otrzymali rzut karny, po tym jak Takuto Oshima sfaulował w polu karnym składającego się do strzału Deiana Sorescu. Sędzia Paweł Raczkowski po chwili namysłu wskazał na wapno, a z jedenastu metrów precyzyjnym płaskim strzałem popisał się Bartosz Nowak i było 1:1.

W ostatnich minutach Nowak miał kolejne okazje do strzelenia zwycięskiego gola, jednak w nich już lepszy od niego okazywał się bramkarz Cracovii Sebastian Madejski.

Niespodzianka w Częstochowie stała się faktem. Raków tylko zremisował z Cracovią 1:1, nie wykorzystując wczorajszego potknięcia Jagiellonii Białystok. Jeśli Śląsk Wrocław wygra w poniedziałek z Radomiakiem Radom, mistrzowie Polski będą tracić do lidera już osiem punktów, aczkolwiek będą wciąż mieli w zanadrzu mecz zaległy do rozegrania. Raków z 28 punktami pozostaje na czwartej pozycji, a Cracovia z 16 punktami dalej jest tuż nad strefą spadkową, z trzema punktami przewagi nad Puszczą Niepołomice.