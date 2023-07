Media: Legia Warszawa traci wielki talent. Oferta nie do odrzucenia

Kacper Potulski był uważany za jeden z największych talentów występujących w młodzieżowych sekcjach Legii Warszawa. 15-letni stoper zdecydował się jednak opuścić stolicę i kontynuować swój rozwój piłkarski w zespole 1. FSV Mainz 05. Zawodnik podpisał kontrakt z przedstawicielem Bundesligi, jednak polski klub nie zbił na tym transferze wielkiej fortuny.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Wisły Płock: Ja bym ich tam rozerwał

Legia "za darmo" oddała swój wielki talent do Niemiec

Według informacji Sebastiana Staszewskiego Legia Warszawa otrzyma jedynie ekwiwalent za wyszkolenie piłkarza. Wicemistrzowie Polski za wszelką cenę próbowali zatrzymać Potulskiego u siebie, jednak sam zawodnik i jego agent zdecydowali się na przeprowadzkę do Niemiec. Ponoć ofert za 15-latka było dużo więcej, jednak ta przedstawiona przez Mainz okazała się być najkorzystniejsza.

Fernando Santos zmienił najbliższe plany. Krótka wycieczka

Defensor trafił do młodzieżowej drużyny w 2021 roku. W poprzednim sezonie zaliczył osiem występów w Centralnej Lidze Juniorów do lat 19. W dotychczasowej karierze rozegrał również dziewięć spotkań w reprezentacji Polski do lat 16, a w sparingu z Norwegią zdobył nawet bramkę.

Łatwa i duża kasa dla Legii. Są konkretne oferty. Kluczowy piłkarz na wylocie

Po transferze do 1. FSV Mainz 05 Kacper Potulski oczywiście od razu nie trafi do pierwszego zespołu. Na początek czekają na niego drużyny lat do 17 i 19. W ostatnim sezonie Bundesligi niemiecki klub uplasował się w połowie tabeli, zajmując dokładnie 9. miejsce z 46 punktami na koncie.