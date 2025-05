To jest już pewne. Fortuna czeka na Igę Świątek. Kwota powala

Pierwsza edycja Internazionali d’Italia odbyła się w 1930 roku w Mediolanie, a po pięciu latach zawody przeniesiono do Rzymu. Posiadają więc ogromną tradycję i cieszą się w tenisowym świecie wielkim poważaniem. Dowodem na to są serie, do których zostały przypisane. Zarówno w ATP jak i w WTA należą do tak zwanych tysięczników.

Prestiż Internazionali d’Italia odbija się także w nagrodach finansowych. Zwycięzca gry pojedynczej mężczyzn zainkasuje aż 985 030 €! Przegrany finału na pocieszenie otrzyma czek wysokości 523 870 €. Półfinaliści wzbogacą się o 291 040 €, a ci, którzy dojdą do 1/4 turniejowej drabinki zarobią 165 670 €.

Spore pieniądze zarobi także najlepsza tenisistka gry pojedynczej kobiet, a będzie to 877 390 €. Zawodniczka, która dojdzie do finału, zarobi 456 735 €, a półfinalistki zainkasują 240 380 €. Tenisistki, które udział w turnieju zakończą na ćwierćfinale, będą mogły liczyć na zarobek rzędu 124 700 €.

Kwoty zaproponowane dla pań są więc niższe od tych, które za taki sam wynik otrzymają panowie, chociaż w 2023 roku organizatorzy Internazionali d’Italia zapowiadali, że w obecnym sezonie uda się je wyrównać. Tymczasem najlepsza tenisistka za triumf zarobi ponad 100 000 euro mniej od kolegi po fachu, który okaże się najlepszy wśród mężczyzn.

Mimo że władzom Internazionali d’Italia nie udało się spełnić obietnicy o równych płacach dla ATP i WTA, kwoty nagród dla tenisistek i tak uległy poprawie. Kiedy w 2023 roku Daniił Miedwiediew wygrywał w Rzymie, to zarobił dzięki temu 1 105 265 €, tymczasem Jelena Rybakina w tym samym sezonie po wygranej we Włoszech wzbogaciła się "tylko" o 521 754 €. W ubiegłym roku najlepsza na włoskiej mączce okazała się Iga Świątek, która otrzymała za to czek na 699 690 €. Z kolei Alexander Zverev za wygraną wśród panów otrzymał 963 225 €. Zatem w ciągu dwóch lat zarobki w obu turniejach znacznie się do siebie zbliżyły.

Nagrody pieniężne ATP w Internazionali d’Italia 2025:

Zwycięzca: 985 030 €

Finalista: 523 870 €

Półfinalista: 291 040 €

Ćwierćfinalista: 165 670 €

1/8 finału: 90 445 €

1/32 finału: 52 925 €

1/64 finału: 30 895 €

1/96 finału: 20 820 €

Nagrody pieniężne WTA w Internazionali d’Italia 2025: