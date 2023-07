Kiedy gra Raków Częstochowa? Gdzie obejrzeć mecz eliminacji Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA TV]

Po kilku tygodniach przerwy na fanów polskich drużyn czeka prawdziwa wisienka na torcie. Raków Częstochowa rozpoczyna grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Na początek kwalifikacji świeżo upieczony mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Estonii - Florą Tallinn. Co ciekawe, pierwszy mecz odbędzie się w Częstochowie, a w przypadku awansu kolejne spotkania domowe w pucharach Raków będzie rozgrywać w Sosnowcu.

Raków idzie po marzenia. Pierwszy rywal do pokonania

Tuż po zakończeniu sezonu ekstraklasy z Rakowa odszedł legendarny już dla częstochowian Marek Papszun. Jego miejsce zajął Dawid Szwarga, dla którego będzie to debiut w roli szkoleniowca tego klubu

- Cieszę się, że zaczynamy sezon na naszym stadionie, bo jest on dla nas twierdzą. Tu przeważnie wygrywamy, a w poprzednich rozgrywkach przegraliśmy tylko raz i to wtedy, gdy już zapewniliśmy sobie tytuł mistrzowski. Mam nadzieję, że tym razem też wygramy. Jeśli chodzi o Florę, to znamy jej atuty. To bardzo doświadczona drużyna, a o jej potencjale świadczą chociażby mecze z Legią sprzed kilku lat. Wiemy, że to nie będzie dla nas łatwe, przyjemne spotkanie - mówił Szwarga na przedmeczowej konferencji.

Mimo to nowemu trenerowi Rakowa nie brakuje problemów. Kilku kluczowych zawodników, takich jak Ivi Lopez czy niedawno kupiony Adnan Kovacević doznało kontuzji. - Wiemy, że to nie będzie dla nas łatwe, przyjemne spotkanie. Szkoda, że nie będą mogli zagrać Ivi Lopez i Adnan Kovacevic. Ivi jest nie do zastąpienia, zaś Adnan będzie musiał poczekać na debiut. Dobrze, że dołączył do nas John Yeboah, który ma jednak inne atuty niż Lopez - dodał szkoleniowiec mistrza Polski.

Tegoroczny mistrz Estonii walczył już kiedyś z przedstawicielem naszej ekstraklasy o Ligę Mistrzów. W sezonie 2021/22 Flora dwukrotnie przegrywała z Legią Warszawa (0:1 i 1:2) w 2. rundzie eliminacji. Jak będzie tym razem? Raków trzeci raz wystąpi w europejskich pucharach. Poprzednie występy kończyły się porażkami w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, z KAA Gent oraz Slavią Praga.

Raków Częstochowa - Flora Tallinn. Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz Raków Częstochowa - Flora Tallinn odbędzie się we wtorek 11 lipca o godzinie 20:00 w Częstochowie. Transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz w Internecie na stronie Sport.tvp.pl lub w aplikacji. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.