Lechia straci wielki talent? Czerwone światło. A miało być tak pięknie

Lechia Gdańsk udała się do tureckiego Side, aby przygotowywać się do rundy wiosennej w ekstraklasie. W kadrze na to zgrupowanie nie znaleźli się Jakub Kałuziński oraz Krystian Okoniewski. Zdaniem "Interii" powodem są wygasające wraz z końcem sezonu kontrakty.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl