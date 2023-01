Miedź zbroi się przed walką o utrzymanie. Chce Brazylijczyka

W zeszłym sezonie Miedź Legnica w znakomitym stylu awansowała do Ekstraklasy. Rzeczywistość na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce okazała się brutalna. Legniczanie w 16 meczach odnieśli tylko trzy zwycięstwa i trzy razy zremisowali, przez co z dorobkiem 12 punktów zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Mają jednak jeszcze jeden mecz zaległy i pięć punktów straty do bezpiecznego miejsca. Nie wszystko zatem stracone.

Miedź wzmacnia się Brazylijczykiem z ligi portugalskiej

Włodarze klubu chcą odpowiednio przygotować zespół na kampanię o pozostanie w lidze. Ma w tym pomóc nowy nabytek, o którym informuje WP Sportowe Fakty. To Leo Andrade, 24-letni Brazylijczyk występujący na pozycji obrońcy. Aktualnie jest piłkarzem Maritimo Funchal, klubu z portugalskiej ekstraklasy. W tym sezonie zagrał 12 spotkań i strzelił jedną bramkę. Jest podstawowym piłkarzem swojego zespołu, który rozpaczliwie walczy o utrzymanie.

Miedź w walce o pozostanie w Ekstraklasie od początku sezonu postawiła na zagranicznych zawodników. W letnik oknie transferowym klub sprowadził pięciu zagranicznych graczy, a pożegnał się z czterema Polakami. Z danych dostępnych na oficjalnym serwisie ekstraklasy wynika, że w kadrze jest 14 "stranierich". Biorąc pod uwagę procent rozegranych minut przez obcokrajowców, to Miedź plasuje się na trzecim miejscu w lidze (za Jagiellonią i Rakowem). W Miedzi co najmniej minutę rozegrało 14 zawodników z zagranicy, co również jest trzecim wynikiem (za Lechem i Rakowem). Piłkarze z zagranicy strzelili dla Miedzi aż 15 z 18 goli, czyli ponad 83%, co jest najwyższym wynikiem w lidze.

Miedź wróci do gry w lidze 27 stycznia. W meczu 18. kolejki podejmie Radomiaka Radom.