Kuriozalna sytuacja w sparingu Lecha. Milicić dostał czerwoną kartkę i grał dalej [WIDEO]

Lech Poznań od kilku dni trenuje na obozie przygotowawczym w Dubaju. Do startu rundy wiosennej zostały już niespełna trzy tygodnie. Podczas niedzielnego sparingu trener John van den Brom dał szansę gry 22 spośród 33 zawodników przebywających na zgrupowaniu. Najwięcej nerwów wywołała u niego zapewne postawa Antonio Milicia.

Kuriozum w sparingu Lecha Poznań. W roli głównej Antonio Milić

Była 56. minuta sparingu z emirackim Ajman Club. Lech prowadził 1:0 po trafieniu Michała Skórasia. Wówczas wydarzyło się coś niespodziewanego - rywale wyrównali po błędzie Joela Pereiry, jednak znacznie gorsze było zachowanie Antonio Milicia. W czasie, gdy przeciwnik wyrównywał, obrońca... szarpał się z jednym z graczy Ajman Club na linii pola karnego. Nie wiadomo, co było przyczyną spięcia. Po chwili dołączyli do nich inni piłkarze obu zespołów.

To nie koniec kuriozum całej sytuacji. Obok zawodników natychmiast pojawił się arbiter i obu prowodyrów ukarał czerwoną kartkę. Wówczas do akcji wkroczyli trenerzy i działacze obu drużyn. Ostatecznie Milić, po interwencji van den Broma, wrócił na boisko i kontynuował grę. W przeciwieństwie do piłkarza Ajmanu, który opuścił boisko.

Ostatecznie Milić został na boisku do końca spotkania. Lech zremisował 1:1 z trzecim zespołem ligi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był to pierwszy zimowy sparing mistrza Polski, który 27 stycznia wznowi rozgrywki ligowe. Na inaugurację wiosny pojedzie do Mielca, gdzie zmierzy się z tamtejszą Stalą. W tabeli zajmuje 6. miejsce, choć do podium traci zaledwie jeden punkt.