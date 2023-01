Marc Gual już nie chce grać w Polsce. "Gra na wymuszenie transferu"

Marc Gual był jednym z najlepszych zawodników ekstraklasy w rundzie jesiennej. Piłkarz Jagiellonii Białystok strzelił osiem goli, czyli tyle samo, ile jego klubowy kolega Jesus Imaz. Więcej bramek (dziewięć) zdobyli jedynie Davo z Wisły Płock oraz Said Hamulic ze Stali Mielec. Gual do ośmiu trafień dorzucił trzy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie 9 kilogramów prestiżu. Tak wygląda nagroda za TCS

Obecnie Hiszpan przebywa z Jagiellonią w Turcji, gdzie do 15 stycznia przygotowywać się będzie do rundy wiosennej. W sobotę Gual strzelił nawet gola w przegranym 1:2 sparingu z rumuńskim FC Hermannstadt. Chociaż Hiszpan normalnie trenuje z drużyną, to niewykluczone, że w Polsce więcej już nie zagra.

Arabia Saudyjska się nie zatrzymuje. Następny na liście Szymon Marciniak

"Przegląd Sportowy" poinformował, że Gual chce odejść z klubu. "- Ma muchy w nosie i gra na wymuszenie transferu - słyszymy z otoczenia Jagi" - czytamy w "Przeglądzie Sportowym". Piłkarzem interesować się ma FC Vizela, czyli 11. drużyna portugalskiej ekstraklasy.

Gual odejdzie z Jagiellonii?

Sytuacja nie jest jednak prosta. Jagiellonia nie zgadza się na odejście Guala, ale ten jest tylko wypożyczony z ukraińskiego SK Dnipro-1. Hiszpan trafił do tego klubu na początku zeszłego roku, ale nigdy w nim nie zagrał, bo w Ukrainie wybuchła wojna. Gual początkowo został wypożyczony do końca sezonu 2021/22, a później wypożyczenie zostało przedłużone o kolejne rozgrywki.

"Popis" hiszpańskiego bramkarza w Pucharze Anglii. Dwa kuriozalne gole [WIDEO]

Odejścia Guala byłoby poważnym ciosem dla Jagiellonii. Po 17. kolejkach drużyna zajmuje dopiero 13. miejsce z 18 punktami na koncie. Jagiellonia ma jedynie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Transfer Guala mocno utrudniłby zespołowi walkę o utrzymanie w ekstraklasie.

Pierwszy mecz ligowy Jagiellonia zagra 29 stycznia. Jej rywalem będzie Piast, a spotkanie odbędzie się w Gliwicach. 3 lutego, też na wyjeździe, Jagiellonia zagra z Widzewem Łódź.