Bojan Krkić, Gerard Deulofeu, Munir El Haddadi, Ansu Fati - to byli utalentowani piłkarze ze szkółki FC Barcelony, którym wróżono wielkie kariery, a nie brakowało nawet porównań do Leo Messiego. Były one pewnie na wyrost, ale wiadomo, że tego typu słowa zawsze działają na wyobraźnię.

Giovani dos Santos - od "nowego Messiego" do pracy w branży naftowej

Jednym z wielkich, ale byłych talentów FC Barcelony był Giovani dos Santos. Meksykański piłkarz przeszedł przez kilka szczebli La Masii i zadebiutował w dorosłej drużynie katalońskiego klubu kilka lat po Leo Messim, ale też za kadencji Franka Rijkaarda, gdy miał 17 lat.

"Grał w Barcelonie zaledwie rok i często porównywano go do Ronaldinho, a także nazywano "nowym" Leo Messim. Latem 2008 roku został sprzedany do Tottenhamu za sześć milionów euro plus pięć milionów w ramach zmiennych" - napisał kataloński "Sport". Z powodu problemów zdrowotnych talent Meksykanina nigdy nie mógł się w pełni rozwinąć i w trakcie kariery grał dla m.in. Ipswich Town, Galatasaray, Mallorki, Villarrealu, LA Galaxy i Clubu America.

"Rozegrał także 106 meczów dla reprezentacji Meksyku, zdobywając złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Odegrał kluczową rolę w tym sukcesie, strzelając trzy gole w turnieju uważanym za największe osiągnięcie w historii 'La Tri'" - dodano.

Piłkarską karierę Giovani dos Santos zakończył w 2021 roku w wieku 32 lat. Obecnie ma 36 lat na karku i odnosi ogromne sukcesy jako przedsiębiorca w branży naftowej. Pod koniec ubiegłego roku jest partnerem w firmie Procura Mexico, która jest powiązana z firmą petrochemiczną Petroleos Mexicanos (PEMEX). "Sport" przekazał, że na tym stanowisku zarabia od 300 tysięcy do 500 tysięcy dolarów rocznie.

Do tego zarabia dzięki swojej firmie, która zajmuje się kupnem i sprzedażą luksusowych samochodów w Meksyku. "Nie ma wątpliwości, że Giovani potrafi się dobrze poruszać i odnosić sukcesy poza boiskiem" - podsumowano.