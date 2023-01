Tak najsłynniejsza fanka MŚ wybiła się na mundialu. Imprezuje z gwiazdą Hollywood

Wielkie imprezy sportowe, na przykład mistrzostwa świata w piłce nożnej, to doskonała okazja na wypromowanie siebie. I nie chodzi tutaj tylko o piłkarzy, którzy mogą wywalczyć sobie transfer do lepszego klubu. Dotyczy to również kibiców i kibicek, a także celebrytów.

Najsłynniejsza kibicka Chorwacji korzysta z popularności

Do obu grup zalicza się Ivana Knoll – od mundialu w Katarze najsłynniejsza kibicka reprezentacji Chorwacji. To miss Chorwacji z 2016 roku. Jej zdjęcia z Kataru obiegły Internet, przez co stała się najbardziej znaną fanką na świecie. Jej sława miała też ciemniejsze strony, bo zdarzyło się, że została otoczona przez fanów i nie mogła opuścić stadionu po jednym z meczów. - Nie mogę nawet wyjść ze stadionu, bo na zewnątrz jest po prostu szaleństwo! Czekają na mnie, żeby zrobić sobie zdjęcia – mówiła, zapytana przez naszego korespondenta jak się czuje w tej sytuacji.

Jej profil na Instagramie obserwuje aktualnie ponad 3,6 miliona osób. A przed mundialem było to "zaledwie" 400 tysięcy. Mundial się skończył, ale Ivana nadal dba o to, żeby było o niej głośno. Rozpisuje się o niej brytyjski tabloid "The Sun". Była miss Chorwacji chwali się zdjęciami z wystawnego życia m.in. z imprez, gdzie bawi się z celebrytami, m.in. z aktorem Jamiem Foxxem i raperem Drakiem. A cała zabawa była zorganizowana przez Leonardo Di Caprio. Na innej fotografii Chorwatka pochwaliła jazdą bugatti.

Ivana wzbudza sporo kontrowersji. Pod jej zdjęciami jest bardzo dużo krytycznych, ironicznych i hejterskich komentarzy. Podczas mundialu Chorwatka była krytykowana za swój skąpy strój, m.in. przez rumuńską tenisistkę Andreę Prisacariu. Krok dalej poszli Serbowie, którzy uznali, że popularność Knoll to wynik starannie zaplanowanej przez Chorwatów operacji wywiadowczej.

Ivana swoim ubiorem sporo ryzykowała, bo w Katarze mogła zostać nawet aresztowana, albo deportowana. - Nie boję się, że zostanę aresztowana za to, jak się ubieram. Jak mój ubiór może kogoś skrzywdzić albo urazić? Proszę mi to wytłumaczyć - pytała w rozmowie PA Media. - Nie jestem muzułmanką, a my, w Europie, szanujemy hidżab i nikab. Myślę więc, że oni także powinni szanować nasz sposób życia - dodawała.