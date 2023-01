"Popis" hiszpańskiego bramkarza w Pucharze Anglii. Dwa kuriozalne gole [WIDEO]

Sobotni mecz był szansą do rehabilitacji dla obu drużyn. Crystal Palce chciało wynagrodzić swoim kibicom środową porażkę 0:4 z Tottenhamem w lidze. Southampton, które w Premier League zajmuje ostatnie miejsce, walczyło o przerwanie trzech ligowych porażek z Brighton (1:3), Fulham (1:2) i Nottingham (0:1) po powrocie z mistrzostw świata.

Mecz Pucharu Anglii lepiej zaczął się dla gospodarzy. Już w 14. minucie po podaniu Wilfrieda Zahy gola na 1:0 strzelił Odsonne Edouard. Mimo że Crystal Palace było zespołem lepszym i to ono powinno strzelić kolejne gole, to do wyrównania niespodziewanie doprowadzili goście.

Kuriozalne gole w Pucharze Anglii

W 37. minucie na zaskakujące, bezpośrednie uderzenie z rzutu wolnego zdecydował się James Ward-Prowse. Anglik nadał piłce dziwacznej rotacji, czym całkowicie zaskoczył bramkarza rywali - Vicenta Guaitę - i doprowadził do remisu.

Koszmar Guaity trwał po przerwie. W 68. minucie Hiszpan interweniował daleko poza swoim polem karnym. Bramkarz Crystal Palace zwlekał jednak z wybiciem piłki, a tę zabrał mu Adam Armstrong, który bez problemu umieścił ją w pustej bramce, dając Southampton awans do 4. rundy Pucharu Anglii.

Warto dodać, że Guaita nie jest na co dzień rezerwowym bramkarzem Crystal Palace. Chociaż w rozgrywkach pucharowych trenerzy często decydują się na zmiany w bramce, to Patrick Vieira roszady nie dokonał. To decyzja zrozumiała, bo w piątek dotychczasowy numer dwa w bramce londyńczyków - Jack Butland - został wypożyczony do Manchesteru United.

Dla Guaity był to 18. występ w tym sezonie. Hiszpan wpuścił w nich 27 goli i zachował tylko cztery czyste konta.

