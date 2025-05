Agent Lewandowskiego znowu to zrobił. Mają go dość. "Żądna pieniędzy pirania"

Leroy Sane już od kilku lat jest kluczowym zawodnikiem Bayernu Monachium. Ten sezon tylko to potwierdza. Wystąpił w 45 spotkaniach, zdobywając 13 goli i sześć asyst. Kibice obawiają się jednak o jego przyszłość. Kontrakt Niemca obowiązuje jedynie do końca czerwca, a jak na razie klub nie doszedł z nim do porozumienia. To wydawało się już blisko, ale nagle do negocjacji wkroczyła postać, z którą jak się okazuje, Bawarczycy mają nie najlepsze wspomnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

W Bayernie nie lubią nowego agenta Sane. Pini Zahavi koszmarem

O szczegółach piszą niemieckie media. Sane rzekomo był skłonny przystać na obniżkę pensji, a także na brak premii za podpis, ale nagle zmienił agenta. Został nim Pini Zahavi i najpewniej pomógł podopiecznemu zmienić zdanie. Niemiec odrzucił bowiem propozycję Bayernu. Dlatego też o Izraelczyku w Bawarii najlepszego zdania nie mają. Ale nie tylko z powodu Sane. "Zahavi budzi kontrowersje w Monachium" - ocenili dziennikarze merkur.de. Dlaczego tak jest?

Nieco więcej w tej sprawie napisał sport.sky.de. "Sane zatrudnił tego samego agenta, co David Alaba i Robert Lewandowski. Obaj powiedzieli potem: żegnaj Bayernie" - czytamy. Dziennikarze dali jasno do zrozumienia, że i w przypadku Sane może być podobnie. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego w Monachium nie lubią Zahaviego.

Już kilka lat temu Uli Hoeness nazwał Izraelczyka "żądną pieniędzy piranią". Zahavi zazwyczaj oczekuje dość wysokich premii za doprowadzenie negocjacji do szczęśliwej finalizacji. Podobnie ma być i tym razem. "Zahavi zyskał sobie w Monachium przydomek 'pirania' ze względu na trudne negocjacje" - tak kilka dni temu pisał "Sport Bild".

Zobacz też: Polak zawodził na całej linii. Zgłosili się po bramkarza Legii. Transfer o krok.

Niepewna przyszłość Sane

Co zrobi w tej sytuacji Sane? Nad tym tematem dywagowali dziennikarze sport.sky.de i próbowali znaleźć plusy zarówno odejścia, jak i pozostania Niemca w zespole. Ich zdaniem jest on jedną z najważniejszych postaci, dlatego też zasadne byłoby zatrzymanie piłkarza. Z drugiej strony jego odejście uwolniłoby nieco środki i pozwoliłoby na zatrudnienie innych zawodników. Dodatkowo w przeszłości odchodziły już wielkie gwiazdy z klubu, które wydawały się niezastąpione, jak Lewandowski czy Alaba, a jednak drużyna sobie bez nich poradziła.

Bayern zakończył już sezon. To nie oznacza jednak, że piłkarze będą odpoczywać. Już w połowie czerwca wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Możliwe, że wystąpi w nich też Sane.