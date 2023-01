Klub Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje. Rusza po gwiazdę niemieckiej piłki

Marco Reus stał się kolejnym celem transferowym Al-Nassr. Lider ligi saudyjskiej liczy, że wielkie pieniądze mogą skusić kolejnego piłkarza do tego, aby do nich dołączył. Podobno Saudyjczycy składali już oferty takim graczom jak Eden Hazard, Luka Modrić, czy Sergio Ramos. Teraz jak informuje "Daily Mail" chcą ruszyć po gwiazdę ligi niemieckiej.

Marco Reus od dłuższego czasu zmaga się z kontuzjami, które nie pozwoliły mu chociażby na wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze. Niemiec od wielu lat reprezentuje barwy Borussii Dortmund, z którą osiągał wiele sukcesów takich jak dwa puchary kraju oraz w 2013 roku dojście do finału Ligi Mistrzów. Nieustające problemy ze zdrowiem, a także fakt, że 33-latkowi w czerwcu 2023 roku kończy się kontrakt, może sprawić, że piłkarz zastanowi się nad dołączeniem do o wiele mniej wymagającej ligi niż Bundesliga. To także szansa na zarobienie wielkich pieniędzy. Cristiano Ronaldo za grę w Al-Nassr rocznie może liczyć na 200 milionów euro. Dla Reusa zapewne zaproponowane może być mniejsze wynagrodzenie, ale na pewno i tak większe niż te, na jakie może liczyć w Borussii Dortmund, nawet jako legenda klubu.

33-latek w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zaliczył 12 meczów, w których zdobył 3 gole i dołożył do tego 4 asysty. Nie jest to zbyt duża liczba występów jak na piłkarza o tak wielkiej klasie. Powodem tego jest jednak kontuzja kostki.

