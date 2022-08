Czesi w euforii. Nie tego spodziewali się po Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa w dramatycznych okolicznościach odpadł z Ligi Konferencji Europy. Zespół Marka Papszuna w ostatniej minucie doliczonego czasu gry dogrywki stracił bramkę, która pozbawiła go marzeń o awansie. Kibice Slavii wpadli w euforię, a ich drużyna ostatecznie zagra w fazie grupowej.

Raków Częstochowa pożegnał się z europejskimi pucharami. Czeskie media komentują. "Niczym mecz z Sevillą"

Raków Częstochowa postawił bardzo mocne warunki Slavii Praga, która przed dwumeczem wydawała się być zdecydowanym faworytem. Wicemistrz Polski wygrał u siebie 2:1, zdominował praski klub, a przez większą część rewanżu utrzymywał wynik dający awans. Ostatecznie w dramatycznych okolicznościach to Slavia awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ale Raków jest chwalony przez tamtejsze media. "Wygrana zdecydowanie nie rodziła się lekko..." - komentują Czesi.

Slavia oszalała, Raków przyćmił wielką Sevillę. "Nie wierzę, że to mówię"

Dla Slavii Praga brak awansu do europejskich pucharów byłby tragedią. Ostatecznie dzięki trafieniu Ivana Schranza udało się go uniknąć. "Slavia w ekstazie. W tym niesamowitym dramacie było blisko rzutów karnych, ale stadion wybuchł euforią, gdy w dogrywce Schranz trafił do siatki i wysłał praski zespół do fazy grupowej LKE" - relacjonuje portal sport.aktualne.cz.

"Wiele wydarzyło się w Edenie w czasach Trpišovský'ego. I pewnie mało kto by się domyślił, że Raków Częstochowa będzie nazwą przeciwnika, który doda więcej do zbioru niezapomnianych wrażeń" - dodaje portal isport.blesk.cz. "Granica między sukcesem a porażką była cholernie cienka" - czytamy dalej.

Marek Papszun wprost po meczu Slavia - Raków

Dwumecz z Rakowem był emocjonujący do ostatnich chwil. Czeskie media porównują go do spotkania 1/8 finału Ligi Europy z 2019 roku, kiedy to Slavia Praga ograła 6:5 Sevillę. Wówczas prażanie awans wywalczyli również dzięki bramce pod koniec dogrywki. "Niewiarygodne zakończenie, które swoim przebiegiem i bezprecedensowym tłem przypomniało pamiętny rewanż ósmego finału Ligi Europy 2019 z Sevillą w Hiszpanii. Już wtedy biało-czerwoni decydowali w ostatniej minucie dogrywki" - komentuje portal idnes.cz.

Czesi chwalą postawę polskiego zespołu w spotkaniu rewanżowym i podkreślają, że momentami to Raków wyglądał na lepszą drużynę. "W pierwszej godzinie gry polska obrona nie miała się czym przejmować słowiańskimi atakami, wręcz przeciwnie" - czytamy. Portal chwali między innymi Iviego Lopeza czy też Mateusza Wdowiaka.

Czeski portal zaznacza, że po godzinie gry Raków osłabł, co sprawiło, że Slavia doszła w końcu do głosu. "Slavia w najważniejszym meczu jesieni dostała drugą szansę dzięki impotencji przeciwnika w końcówce" - czytamy dalej na idnes.cz. Portal zwrócił także uwagę na zachowanie kibiców. "Kibice gospodarzy szybko stali się uczuleni, zwłaszcza na bramkarza Kovacevica" - piszą autorzy i dodają: "Fani wreszcie doświadczyli piłkarskiej ekstazy".