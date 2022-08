Znamy rozstawienie Lecha Poznań w LKE. Podział na koszyki przed losowaniem

Ostatecznie tylko jeden polski zespół awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Raków Częstochowa odpadł w IV rundzie eliminacji po dogrywce, przegrywając 0:2 ze Slavią Praga. Swoje zadanie wykonał Lech Poznań, który najpierw pokonał 2:0 F91 Dudelange na własnym stadionie, a potem zremisował 1:1 w Luksemburgu. Jedyną bramkę dla drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma zdobył Joel Pereira.

Liga Konferencji Europy. Lech Poznań w czwartym koszyku przed losowaniem

Lech Poznań miał szanse na to, by znaleźć się w trzecim koszyku przed losowaniem grup Ligi Konferencji Europy, ale pozostałe mecze nie ułożyły się na tyle korzystnie. Tym samym mistrzowie Polski trafili do czwartego koszyka wraz z takimi zespołami, jak Pjunik Erywań z Armenii, Djurgarden ze Szwecji czy Dnipro-1 z ligi ukraińskiej. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma zagra w fazie grupowej LKE z silnymi rywalami.

Lech Poznań może trafić z pierwszego koszyka na hiszpański Villarreal (półfinalista ostatniej edycji LM), angielski West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w składzie, Slavię Praga (pogromcę Rakowa Częstochowa) czy belgijski Gent (pogromców Rakowa w zeszłym roku). W drugim koszyku znajduje się Fiorentina z Szymonem Żurkowskim czy niemiecki FC Koeln. Z kolei najgroźniejszym rywalem z trzeciego koszyka może być belgijski Anderlecht lub francuski OGC Nice, którego piłkarzem jest Marcin Bułka.

Liga Konferencji Europy. Koszyki:

I koszyk:

Villarreal CF (Hiszpania),

FC Basel (Szwajcaria),

Slavia Praga (Czechy),

AZ Alkmaar (Holandia),

Gent (Belgia),

Istanbul Basaksehir (Turcja),

Partizan Belgrad (Serbia),

West Ham United (Anglia).

II koszyk:

CFR Cluj (Rumunia),

Molde FK (Norwegia),

FCSB (Rumunia),

Fiorentina (Włochy),

FC Koeln (Niemcy),

Apollon Limassol (Cypr),

Slovan Bratysława (Słowacja).

III koszyk:

OGC Nice (Francja),

Anderlecht Bruksela (Belgia),

Żalgiris Wilno (Litwa),

Austria Wiedeń (Austria),

Hearts (Szkocja),

Shamrock Rovers (Irlandia),

Sivasspor (Turcja),

Vaduz CF (Liechtenstein),

IV koszyk:

Dnipro-1 (Ukraina),

Lech Poznań (Polska),

FC Slovacko (Czechy),

Silkeborg (Dania),

Djurgarden (Szwecja),

Pjunik Erywań (Armenia),

RFS (Łotwa)

KF Ballkani (Kosowo).

Liga Konferencji Europy. Gdzie i kiedy oglądać losowanie? Stream online.

Losowanie grup drugiej edycji Ligi Konferencji Europy odbędzie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 14:30 w szwajcarskim Nyonie. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia w serwisie streamingowym Viaplay oraz na oficjalnej stronie internetowej UEFY (uefa.tv). Zapraszamy na relację tekstową z losowania grup LKE w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.