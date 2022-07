Cracovia potwierdza kolejny transfer. Pierwszy Japończyk w historii klubu

Cracovia bardzo mocno rozpoczęła okres transferowy w polskiej ekstraklasie. Już na samym początku okienka klub z Krakowa poinformował o dwóch wzmocnieniach - najpierw prezentując Patryka Makucha, kupionego z Miedzi Legnica, a następnie Benjamina Kallmana, króla strzelców ligi fińskiej z sezonu 2020/2021.

Oficjalnie: Pierwszy Japończyk w historii klubu

Cracovia we wtorek poinformowała o kolejnym transferze. Tym razem szczególnie wyjątkowy - to pierwszy Japończyk w historii krakowskiego klubu. - Niezwykle miło nam poinformować, że do Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce dołączył 24-letni Japończyk, Takuto Oshima! - przekazał klub we wtorek na Twitterze.

Oshima, który w Krakowie będzie występował na pozycji środkowego pomocnika związał się z Cracovią dwuletnim kontraktem. W 2020 roku przeniósł się z Japonii na Słowację, gdzie występował w barwach Druzstevnika Zupcany, skąd po pół roku został wypożyczony do Zemplina Michalovce. Tam sprawdził się na tyle dobrze, że słowacki klub postanowił wykupić Japończyka.

Cracovia chwali się nowym napastnikiem. "To jest czołg"

W poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 34 meczach Zemplina zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i Pucharze Słowacji. W tym czasie zdołał strzelić dwie bramki i zanotować 2 asysty.

Cracovia rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie dopiero w poniedziałek, na zakończenie pierwszej kolejki ligowej. Zespół Jacka Zielińskiego w Zabrzu zmierzy się z miejscowym Górnikiem. Początek spotkania zaplanowano na 19:00.