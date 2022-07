Legia chce Świerczoka. Hajto bezlitosny. "Dramat"

To nie jest pierwszy raz, gdy Tomasz Hajto punktuje Jakuba Świerczoka. Negatywne opinie o napastniku słyszeliśmy już przy okazji Euro 2020, na które powołał go Paulo Sousa. Po braku awansu do fazy pucharowej Hajto pokusił się o krytykę wobec kilku zawodników, a 29-latek znalazł się w tym gronie. - Kuba Świerczok pokazał, że brakuje mu sporo do klasy międzynarodowej - powiedział wtedy były obrońca reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz nic nie ukrywa przed dziennikarzami. Podejrzeliśmy, jak wygląda trening reprezentacji

Lech był w niebie. Potem skandal i kompromitacja. Liga Mistrzów odjechała

Tomasz Hajto ma problem z Jakubem Świerczokiem. "Słaby i tyle"

Co tym razem napisał Hajto w kontekście Jakuba Świerczoka? Przede wszystkim podkreślił, że sprowadzenie go do Legii Warszawa to przejaw braku pomysłu na napastnika. "Decyzja dramat" - czytamy w komentarzu pod wpisem Sebastiana Staszewskiego, który poinformował o zainteresowaniu Legii.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dziennikarz podłapał temat i postanowił dopytać, dlaczego Tomasz Hajto uważa ten ruch za "dramat". Ten odpowiedział mu bardzo krótko: "Bo jest słaby i tyle. I chodzi po boisku".

Burza po blamażu Lecha Poznań. Znaleźli winnego. "Żenujący"

Jeśli chodzi z kolei o transfer Świerczoka do Legii, nie jest to tak prosta sprawa. Według źródła 29-latek musiałby najpierw rozwiązać kontrakt ze swoim obecnym klubem, Nagoya Grampus. Następnie wyjaśnić wątpliwości związane z wynikiem testu antydopingowego. W grudniu 2021 roku Polak nie przeszedł kontroli, przez co został tymczasowo zawieszony.

Kolejną kwestią są finanse w kontrakcie piłkarza z Legią Warszawa. Temat więc wydaje się bardzo odległy, ale nie jest nierealny. Nie wiadomo jednak, kiedy mogłoby do takiej transakcji dojść. Świerczok występował w przeszłości m.in. w Piaście Gliwice czy Zagłębiu Lubin. W sezonie 2020/21 był wicekrólem strzelców ekstraklasy. W 23 meczach zdobył wówczas 15 bramek. W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas sześć spotkań i zdobył jedną bramkę.