Gdy stracił pracę, miał być wymarzonym kandydatem na trenera Polaków. Jakie ma plany?

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Saga z tym związana trwa już od końcówki zeszłego roku, czyli momentu odejścia Paulo Sousy do brazylijskiego Flamengo. Od tamtej chwili prezes PZPN Cezary Kulesza prowadzi intensywne poszukiwania idealnego kandydata i wszystko wskazuje na to, że jest już coraz bliżej podjęcia decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Szewczenko jednak nie dla reprezentacji Polski. Ukrainiec zamierza zrobić sobie przerwę

W trakcie poszukiwań Cezarego Kuleszy przez media przewinęło się już wiele nazwisk. W zasadzie nie było dnia, w którym nie pojawiłby się jakiś nowy kandydat. Jednym z nich był Andrij Szewczenko, który według doniesień miał być wymarzonym kandydatem prezesa PZPN. Plotki na temat Ukraińca wzmogły się, tym bardziej że w zeszłym tygodniu został zwolniony z Genoi.

Francuzi brutalnie szczerzy dla Milika. "Tym razem nie może się tłumaczyć"

Tuż zwolnieniu doniesienia na temat Andrija Szewczenki w reprezentacji Polski przekazał także włoski dziennikarz Nicolo Schira. Wtedy również wskazywał na poważne zainteresowanie Ukraińcem ze strony PZPN. Teraz jednak ten sam dziennikarz wycofuje się ze swoich doniesień sprzed kilku dni.

Schira poinformował w niedzielę za pośrednictwem Twittera, że głównym faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski jest Adam Nawałka. Andrij Szewczenko natomiast nie zamierza w najbliższym czasie podejmować żadnej pracy, a przede wszystkim zrobić sobie przerwę.

Xavi żąda odejścia gwiazdy Barcelony. "Gwizdy przy każdym dotknięciu piłki"

Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to Adam Nawałka zostanie nowym-starym selekcjonerem reprezentacji Polski. Według informacji Sport.pl do oficjalnego potwierdzenia może dość w ciągu najbliższych godzin. Do dopracowania pomiędzy stronami zostało już tylko kilka szczegółów kontraktowych/