Oficjalnie! Kacper Kozłowski podpisał kontrakt. Wielki transfer Polaka

Znakomita dyspozycja w ostatnich miesiącach, a także udane wejście do reprezentacji Polski sprawiło, że Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów. Szczególnie często wspominano o Premier League jako kierunku, który nastolatek może obrać po odejściu z Pogoni Szczecin.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

W ostatnich tygodniach nasiliły się informacje łączące Kozłowskiego z transferem do Brighton & Hove Albion. - To typ piłkarza, którym bylibyśmy zainteresowani. Zawsze szukamy piłkarzy, którzy mogą nam pomóc teraz i w przyszłości - mówił o pomocniku reprezentacji Polski trener zespołu, Graham Potter.

Opcja nr 2 na trenera polskiej kadry. To stary znajomy prezesa PZPN

Kozłowski zawodnikiem Brighton

Wszelkie spekulacje zostały potwierdzone w środę rano. Angielski klub poinformował o transferze Kozłowskiego, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Jak dodał włoski dziennikarz - Fabrizio Romano - Brighton & Hove Albion zapłacił za Polaka osiem milionów funtów.

- To wielki talent i jesteśmy zachwyceni, że pozyskaliśmy zawodnika, który tak bardzo rozwinął się na wczesnym etapie kariery - powiedział dyrektor techniczny klubu, Dan Ashworth. - Jego styl tu pasuje. Za mojej kadencji inwestowaliśmy wiele w młodych, zdolnych zawodników, którzy są dla nas inwestycją na przyszłość i zamierzamy to kontynuować - dodał Potter.

Wisła Kraków straci swoją gwiazdę? Kolejny klub włącza się do walki

Kozłowski nie trafi jednak od razu na Wyspy. Wiosnę Polak spędzi w Royale Union St-Gilloise, czyli liderze belgijskiej ekstraklasy. Kozłowski trafi tam m.in. po to, by ogrywać się w silniejszej lidze i spełnić formalności niezbędne do otrzymania pozwolenia na pracę w Anglii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W obecnym sezonie ekstraklasy Kacper Kozłowski rozegrał 16 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Ma także za sobą trzy występy w reprezentacji Polski, w których zanotował trzy asysty.

W październiku 2020 roku do Brighton & Hove Albion trafili Jakub Moder z Lecha Poznań i Michał Karbownik z Legii Warszawa. O ile pierwszy jest podstawowym piłkarzem w zespole Pottera, o tyle drugi przepadł na wypożyczeniu w greckim Olympiakosie.