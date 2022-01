Wisła Kraków straci swoją gwiazdę? Kolejny klub włącza się do walki

Niewykluczone, że po półtorarocznym okresie spędzonym w ekstraklasie 24-letni skrzydłowy zmieni otoczenie. Choć w kontekście zainteresowania Yeboahem wymieniano jak dotąd głównie dwa kluby - Atletico de San Luis i Fenerbahce, do walki o sprowadzenie Ghańczyka włączył się kolejny klub.

REKLAMA

Zobacz wideo "Różnica między zapytaniem a ofertą jest płynna"

Bunt w Man United. Jedenastu zawodników chce odejść! Zła atmosfera? Nie, katastrofalna

Yaw Yeboah bliski odejścia z Wisły Kraków

W obecnym sezonie Yaw Yeboah jest jedną z najbardziej wyróżniających się postaci Wisły Kraków. W 22 spotkaniach w ekstraklasie i Pucharze Polski 24-latek strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty. W samej lidze trafiał do siatki pięciokrotnie, dzięki czemu jest najlepszym strzelcem "Białej Gwiazdy".

Jego kariera w stolicy Małopolski może niebawem dobiec końca. Użytkownik Janekx89 przekazał na Twitterze, że obecnie najbardziej o transfer Ghańczyka zabiega Columbus Crew z MLS, które jest ponoć gotowe wyłożyć na zawodnika Wisły Kraków kwotę rzędu 1,3-1,5 miliona euro.

Nowa oferta za Mbappe! Nie chcą czekać do lata na transfer. "Propozycja godna uwagi"

Yaw Yeboah jest wychowankiem rodzimego klubu Right to Dream Academy. Do Europy trafił w 2014 roku, zasilając młodzieżową drużynę Manchesteru City, z której był wypożyczany do Lille, Twente Enschede i Realu Oviedo. W 2018 roku przeniósł się do CD Numancii, a w sierpniu 2020 roku do Wisły Kraków.