Ratował Małysza, pomógłby też Stochowi? Legendarny trener zabrał głos

Kryzys w drużynie polskich skoczków narciarskich wciąż się pogłębia. Kolejnym tego dowodem były poniedziałkowe kwalifikacje do kolejnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Najlepszy z naszych zawodników był Andrzej Stękała, który zajął dopiero 18. miejsce. Nie to jednak było najgorsze.

Spośród sześciu polskich skoczków do konkursu awansowało pięciu i, być może, patrząc na postawę naszej kadry w tym sezonie, nie byłoby w tym nic zaskakującego. Problem w tym, że tym jedynym zawodnikiem bez awansu do wtorkowego konkursu jest Kamil Stoch, który dotychczas był najlepszy w całej drużynie. Ostatecznie podjęto więc decyzję, że 34-latek zostanie wycofany z niemiecko-austriackiej rywalizacji.

W sztabie kadry oraz w PZN trwają zażarte dyskusje na temat tego, jak pomóc polskim skoczkom. W ostatnich dniach do sztabu kryzysowego dołączył doktor Harald Pernitsch, który już kiedyś potrafił odmienić ich formę. W mediach pojawiły się także zaskakujące doniesienia na temat możliwego wsparcia ze strony słynnego trenera - Hannu Lepistoe. Wszyscy doskonale pamiętają czasy, kiedy to Fin ratował karierę Adama Małysza i pomógł mu m.in. sięgnąć po dwa srebrne medale olimpijskie w Vancouver.

Wygląda jednak na to, że sam Lepistoe nie jest zupełnie zainteresowany powrotem do polskich skoków. - Minęło wiele lat. Przed trenerami Kamila dużo pracy nad tym, by odkryć, dlaczego doszło do takiej sytuacji - skwitował Fin w rozmowie z TVP Sport. Jak sam przyznał również, sam nie wie jaki błąd jest przyczyną tak słabej postawy Kamila Stocha.

Kim jest Hannu Lepistoe?

Hannu Lepistoe to legenda skoków narciarskich. Z kadrą Finlandii odnosił wiele sukcesów przede wszystkim w latach 1980 -1985. Wtedy to poprowadził słynnego Mattiego Nykanena do złota i srebra olimpijskiego, dwóch triumfów w Pucharze Świata czy też zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni.

Fińską kadrę prowadził jeszcze w latach 90. kiedy to wschodzącą gwiazdą był inny legendarny fiński skoczek - Janne Ahonen. Polskim kibicom znany jest przede wszystkim z prowadzenia polskich skoczków, a następnie samego Adama Małysza, któremu pomógł wrócić do formy w latach 2009-2011.