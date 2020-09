Nowy trener Legii Warszawa przeciwieństwem poprzednika. Rekordzista!

Stało się! Legia Warszawa oficjalnie poinformowała, że Czesław Michniewicz został jej nowym szkoleniowcem. Trener reprezentacji Polski do lat 21. zastąpi w Warszawie zwolnionego rano Aleksandara Vukovicia. Co go różni od poprzednika? Na pewno doświadczenie.

Michniewicz rekordzistą ekstraklasy

Vuković praktycznie całe swoje doświadczenie trenerskie zebrał w Legii. Wcześniej nie miał się jak sprawdzić. Krytycy zarzucali właścicielowi Dariuszowi Mioduskiego, że bardzo ryzykuje zatrudniając Serba. Tego nie mogą powiedzieć w przypadku Michniewicza. Legia to dla 50-latka 10 klub, który poprowadzi w ekstraklasie. Wcześniej pracował w: Lechu Poznań, Zagłębiu Lubin, Widzewie Łódź, Jagiellonii Białystok, Polonii Warszawa, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Pogoni Szczecin i Bruk-Becie Termalika Nieciecza. Imponująca lista.

Pod tym względem tylko Bogusław Kaczmarek może równać się z Czesławem Michniewiczem. On także prowadził 10 klubów na najwyższym poziomie w Polsce. Michniewicz, obejmując Legię, wyprzedził Oresta Lenczyka i Jacka Zielińskiego.

Michniewiczowi najlepiej szło w Zagłębiu. W 2007 roku świętował z drużyną mistrzostwo Polski. W Lubinie miał też najwyższą średnią punktów na mecz - 2,0. Najdłużej pracował w Lechu Poznań, zdobywając z Kolejorzem Puchar i Superpuchar Polski. Jego pierwszym zadaniem w Legii będzie awans do fazy grupowej Ligi Europy.

