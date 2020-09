Czesław Michniewicz nowym trenerem Legii!

Czesław Michniewicz zastąpi na stanowisku zwolnionego w poniedziałek przed południem Aleksandara Vukovicia. Nowy trener Legii Warszawa pracę w stolicy łączyć będzie z obowiązkami selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, z którą pracuje od 2017 roku. 9 i 13 października Michniewicz poprowadzi kadrę w meczach z Serbią i Bułgarią, a 17 listopada w spotkaniu z Łotwą w eliminacjach mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku. Oznacza to, że nowy szkoleniowiec Legii nie poprowadzi jej w meczu o Superpuchar Polski, który odbędzie się właśnie 9 października.

Michniewicz związał się z mistrzami Polski dwuletnią umową. Asystentem trenera będzie Kamil Potrykus, który od 2017 roku pracował na tym stanowisku w reprezentacji Polski U-21.

Legia Warszawa ma nowego trenera

- Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligi Europy - wytłumaczył Dariusz Mioduski decyzję o zwolnieniu Aleksandara Vukovicia.

Legia prezentowała się słabo - zdobyła sześć punktów w czterech meczach ekstraklasy i odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Omonią Nikozja (0:2 po dogrywce) - dlatego prezes mistrzów Polski zdecydował się na zmianę szkoleniowca. Najbliższy tydzień może być kluczowy dla przyszłości Legii, która powalczy o awans do Ligi Europy: w czwartkowym meczu III rundy z Dritą Gnjilane (mistrz Kosowa) oraz w przypadku zwycięstwa tydzień później na własnym boisku z mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam. Teraz wiadomo już, że w tych spotkaniach pierwszy zespół poprowadzi Michniewicz.

- Wszystko potoczyło się szybko, znalazłem się przy Łazienkowskiej dzięki ofercie prezesa Mioduskiego i zgodzie prezesa Bońka, za co serdecznie mu dziękuję. Najpierw dał mi szansę zaistnieć w PZPN-ie, teraz pozwolił mi pracować w Legii. Nie mamy wiele czasu, więc przez najbliższe dni przede wszystkim będziemy starali się jak najlepiej poznać piłkarzy. Liczę na to, że będą omijały nas kontuzje, a zawodnicy, którzy wracają do nas po urazach, jak najszybciej osiągną odpowiednią formę. Wielu piłkarzy znam z boiska, z niektórymi pracowałem już w reprezentacji, są także zawodnicy, którym będę musiał przyjrzeć się bliżej. Ale w tym zawodzie musisz umieć reagować szybko, szybko wyciągać wnioski – bywałem w takich sytuacjach w przeszłości, więc absolutnie mnie to nie przeraża. Cieszę się, że jestem w tym miejscu i że będę miał okazję pracować w Legii i wspólnie tworzyć nową historię. Oczekiwania muszą być szybko realizowane, ja jestem gotów wyjść im naprzeciw - powiedział Michniewicz na oficjalnej stronie klubu.

Zanim Michniewicz rozpoczął pracę z kadrą U-21, pracował w Bruk-Becie Termalicy Nieciecza, Pogoni Szczecin, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Widzewie Łódź, Arce Gdynia, Zagłębiu Lubin i Lechu Poznań. Z poznaniakami wywalczył puchar i superpuchar Polski, a z Zagłębiem mistrzostwo kraju.

