Trzy dni do kluczowego dla Legii meczu, a trening odwołany. Dziwna decyzja władz klubu

W poniedziałek rano mistrzowie Polski poinformowali o zwolnieniu Aleksandara Vukovicia. Serb pożegnał się z posadą z powodu przegranej w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oraz słabego stylu, jaki drużyna prezentowała na początku nowego sezonu. Decyzję o zwolnieniu Vukovicia Dariusz Mioduski miał podjąć po sobotniej porażce mistrzów Polski z Górnikiem Zabrze (1:3).

Jeszcze w niedzielę pojawiła się informacja, że Legia rozpoczęła negocjacje z Czesławem Michniewiczem. Rozmowy miały być kontynuowane w poniedziałek. Na ten sam dzień, na godzinę 17:30, zaplanowany był trening mistrzów Polski.

Legia odwołała trening przed bardzo ważnym meczem

Zajęcia zostały jednak odwołane. Legia nie osiągnęła jeszcze porozumienia z Michniewiczem, wciąż nie wiadomo, kto będzie trenerem zespołu oraz kto będzie pracował w jego sztabie szkoleniowym.

Legia odwołała trening, chociaż już w czwartek zagra z Dritą Gnjilane w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. To właśnie konieczność awansu do fazy grupowej tych rozgrywek sprawiła, że Vuković już teraz został zwolniony z klubu.

- Musieliśmy podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy - powiedział Mioduski w oficjalnym komunikacie.

Mecz Legia - Drita w czwartek o godz. 20:30. Zwycięzca tej pary o awans do Ligi Europy zagra z azerskim Karabachem Agdam.

