Probierz ujawnił, o co pytają go kibice."Trzeba umieć z tym żyć"

Ostatni czas dla reprezentacji Polski jest bardzo trudny. Biało-Czerwoni spadli do dywizji B Ligi Narodów, jako pierwsi odpadli z Euro 2024, a ponadto sytuacja w klubie wielu kadrowiczów pozostawia wiele do życzenia. To sprawia, że kibice drżą przed startem eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Michał Probierz szczerze, co słyszy od kibiców: Pytają, kiedy odejdę

Michał Probierz, czyli selekcjoner reprezentacji Polski był gościem programu "Halo, tu Polsat", gdzie odniósł się do sytuacji naszej kadry. - Wiem, że jest sporo rozczarowań po Euro. Przy zmianie generacji trzeba jednak być cierpliwym. Zdaję sobie sprawę, że już teraz chcielibyśmy wyniki i osiągać sukcesy - stwierdził.

- Dziś dla nas jest najważniejsze to, żeby ci zawodnicy zaczęli grać. Jak teraz patrzę, jaka liczba zawodników nie gra, i to jest najbardziej smutne, że ci z reprezentacji U-21 też nie grają, dlatego wierzę w to, że ten rok będzie dla nich przełomowy. Jak rozmawiam z zawodnikami, to widzę w nich nadzieję - dodał.

Trener opowiedział również o nastrojach, jakie panują wśród fanów. - Kibice są wspaniali, wsparcie jest ogromne. Wiadomo, są też te negatywne (reakcje - przyp. red.), to jest naturalna kolej rzeczy. Niektórzy się pytają, kiedy odejdę. Trzeba to przyjąć i umieć z tym żyć - podkreślił.

Michał Probierz zdementował plotki nt. Wojciecha Szczęsnego

Po meczu z Atalantą dziennikarze "Cadena Ser" porozmawiali z Michałem Probierzem, który był obecny na trybunach. Padło pytanie o Wojciecha Szczęsnego, czy jest szansa na powrót bramkarza do reprezentacji Polski. - Nie prosiłem go, by wrócił, bo kilka miesięcy temu powiedział mi, że jego czas w reprezentacji dobiegł końca - cytują słowa Probierza hiszpańscy dziennikarze.

Ten wątek został również podjęty w "Halo, tu Polsat". - Wojtek rzeczywiście ma pasję. To musi ciągnąć i jak teraz z nim miałem okazję porozmawiać, widać w nim chęci. Od razu dementuję, nie namawiałem Wojtka na powrót, co było w mediach sugerowane - zaznaczył.

Przypomnijmy, że po zakończeniu kariery przez 34-letniego bramkarza, Michał Probierz na konferencji prasowej powiedział, iż: - Wiem, jak jest w sporcie. Tyle lat w piłce mogło Wojtka zmęczyć i świadomość wolności jest wtedy nieco inna. Wierzę, że za pół roku będzie gdzieś bronił - mówił.