Nowy piłkarz na liście Probierza! "Genialny, absolutnie niewiarygodny"

Selekcjoner Michał Probierz i jego sztab przygotowują plan na walkę o mundial w 2026 roku. Eliminacje do turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku ruszają w marcu, a nasza kadra rozpocznie je od dwóch meczów u siebie: najpierw z Litwą (21.03 o godz. 20:45), a później z Maltą (24.03 o godz. 20:45). Wciąż nie ma pewności gdzie, ale selekcjoner nie zaprząta sobie tym głowy. - Ja nie jestem od tego - mówił nam Probierz na gali tygodnika "Piłka Nożna". Skupiał się na sporcie i sytuacji klubowej piłkarzy. - Jedno to jest zmiana klubu, a drugie to, by regularnie grali. Grupa piłkarzy zmieniających klub jest dosyć duża. Obserwacje tych zawodników będą istotne pod warunkiem, że będą grali. To jest dla nich w tym momencie najistotniejsze - odpowiadał, gdy pytaliśmy go o zmianę klubów m.in. Jakuba Modera, czy Kacpra Urbańskiego, a rozmowę z selekcjonerem możecie obejrzeć tutaj:

Regularna gra w klubie to coś, o czym selekcjoner mówi od dawna, a aktualna forma ma być kluczowa przy powołaniach. - Nie wiemy, kto w marcu będzie grał, kto będzie zdrowy, dlatego przygotowujemy się na różne warianty - dodawał selekcjoner, a jak ustalił Sport.pl, na liście obserwowanych pojawiło się ostatnio zupełnie nowe nazwisko. Chodzi o Jakuba Stolarczyka z Leicester City.

25-letni bramkarz robi furorę w Premier League, a jego niedawny mecz z Tottenhamem zachwycił nie tylko kibiców Leicester, ale też brytyjskie media. "Zawodnik meczu, absolutnie niewiarygodny", "fenomenalny występ", "genialny" - pisali dziennikarze. Polaka docenił też legendarny Alan Shearer, który umieścił go w najlepszej jedenastce kolejki. - Miał kilka świetnych obron, które pomogły Leicester odnieść ważne zwycięstwo nad Tottenhamem Hotspur, a dodatkowo wyprowadziło drużynę ze strefy spadkowej - argumentował.

Dobrą formę Stolarczyka dostrzegł również sztab reprezentacji. Oczywiście pozycja bramkarza w naszej kadrze jest obsadzona chyba najlepiej ze wszystkich: Łukasz Skorupski i Marcin Bułka grali po równo w Lidze Narodów i wszystko wskazuje na to, że to jeden z nich będzie podstawowym bramkarzem na eliminacje. - Nie chcę ogłaszać w mediach, kto będzie bronił - mówił Probierz, choć z naszej perspektywy więcej argumentów dał mu Skorupski. Selekcjoner regularnie powoływał również Bartłomieja Drągowskiego, a także Bartosza Mrozka, czy Kacpra Trelowskiego, którzy na zgrupowania na razie przyjeżdżali po naukę. Wśród obserwowanych bramkarzy są też Kamil Grabara, do którego trener Andrzej Dawidziuk pojechał na rozmowę do Wolfsburga jeszcze w trakcie rundy jesiennej, a także - grający w Lidze Mistrzów z Monaco - Radosław Majecki.

Ewentualne powołanie dla Jakuba Stolarczyka trzeba byłoby więc rozpatrywać w kontekście sensacji, ale już sam fakt, że znalazł się na szerokiej liście obserwowanych, pokazuje, że warto było czekać na swoją szansę w Anglii. Mecz z Tottenhamem był dla 25-letniego bramkarza dopiero siódmym występem w tym sezonie (na razie bez czystego konta), z czego szóstym w Premier League. Leicester City po 23 kolejkach zajmuje 17. miejsce w tabeli i walczy o utrzymanie.