Lewandowski ogłosił ws. gry w reprezentacji Polski. Jest decyzja

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski zadebiutował w 2008 roku, kiedy selekcjonerem był Leo Beenhakker. Od tamtej pory napastnik cztery razy zagrał na mistrzostwach Europy, dwa razy na mistrzostwach świata, zapisał na koncie najwięcej występów w historii polskiej kadry (156 meczów), a także został jej najlepszym strzelcem (84 gole).

Robert Lewandowski zabrał głos o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. "Czuję"

Napastnik nie wziął udziału w listopadowym zgrupowaniu z powodu kontuzji, ale nadal jest absolutnym liderem reprezentacji Polski. Niestety, ma już 36 lat i pomimo świetnej formy w klubie nieuchronnie zbliża się do zakończenia kariery. Czy z kadry będzie chciał odejść jeszcze wcześniej? Odpowiedział na to pytanie w rozmowie z "The Athletic".

- Chcę być częścią zespołu podczas eliminacji mistrzostw świata. A potem? Zobaczymy - powiedział Lewandowski. Być może jego ewentualne odejście z kadry uzależnione jest od tego, czy Polacy awansują na mistrzostwa świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie.

Wielu topowych piłkarzy decydowało się na odejście z reprezentacji znacznie wcześniej, niż kończyli karierę klubową? Czy tak będzie w przypadku Lewandowskiego? Trudno powiedzieć, ale 36-latek nie ukrywa, że gra w biało-czerwonych barwach to dla niego szczególe wydarzenie.

- Reprezentowanie mojego kraju jest dla mnie czymś wyjątkowym. Nigdy nie mogę powiedzieć, że mam tego dość. Czuję, że mam siłę, by pomóc tej drużynie zarówno na boisku, jak i poza nim - dodał na koniec Lewandowski. To może napawać polskich kibiców sporym optymizmem.

Kolejne mecze reprezentacja Polski zagra w marcu i będą to już właśnie eliminacje mistrzostw świata. Losowanie grup eliminacji zaplanowano na 13 grudnia i wówczas Polska pozna rywali. Zespół Michała Probierza losowany będzie z drugiego koszyka.