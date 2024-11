Djoković ma nowego trenera. To jego dawny rywal! Nikt się nie spodziewał

Novak Djoković w 2024 roku wygrał upragnione złoto igrzysk olimpijskich, ale nie wygrał ani jednego Wielkiego Szlema. Serb miał też swoje problemy i szukał zmian. Rozstał się z trenerem Goranem Ivaniseviciem i zaczął pracę z Gebhardem Gritschem, opuścił ATP 1000 w Paryżu i ATP Finals z powodu urazu, a teraz chce wejść w sezon 2025 z nowym szkoleniowcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Novak Djoković ma nowego trenera. To złoty medalista igrzysk olimpijskich

Djoković zapowiadał niedawno, że chce szybko zacząć kolejny sezon i weźmie udział w turniejach jeszcze przed Australian Open. Okazuje się, że przygotuje się do nich pod okiem nowego szkoleniowca i dawnego rywala z kortu. Dziennikarz Stuart Fraser z "The Times" poinformował w serwisie X, że trenerem Djokovicia został Andy Murray.

Tak, ten Andy Murray, który w 2024 roku oficjalnie zakończył karierę i jest absolutną legendą brytyjskiego tenisa. 37-latek to mistrz olimpijski z Londynu i Rio de Janeiro, dwukrotny triumfator Wimbledonu i zwycięzca US Open. Brytyjczyk był też oczywiście liderem światowego rankingu ATP i z Djokoviciem rywalizował na korcie.

"Novak Djokovic wyznaczył Andy'ego Murraya na swojego trenera podczas Australian Open i przed sezonem. Tak, to jest autentyczne" - napisał Fraser w mediach społecznościowych. "Musiałem sprawdzić kalendarz, czy dziś nie jest 1 kwietnia" - komentują kibice. "To cudowne, nie mogę w to uwierzyć" - czytamy dalej.

"Tak w ogóle, nigdy nie polubił emerytury" - napisał krótko Djoković ogłaszając swoją decyzję i opublikował zdjęcia i film z Murrayem.

Na razie nie wiadomo, czy Djoković i Murray będą pracowali ze sobą dłużej, niż do Australian Open. Jednak połączenie sił przez dwie legendy męskiego tenisa to naprawdę wielkie wydarzenie i z pewnością zapowiada ogromne zainteresowanie tym duetem. Na efekty przyjdzie oczywiście poczekać do 2025 roku. Australian Open zacznie się 12 stycznia.